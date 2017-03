Del Potro: "Me gusta pegarle fuerte de los dos lados y todavía no lo puedo conseguir"

Juan Martín del Potro celebrando una victoria en el Mutua Madrid Open | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Juan Martín Del Potro se convirtió en uno de los protagonistas centrales del 2016 por haber sido capaz de regresar al circuito y, dejando atrás las lesiones que lo acompañaron durante años, volver a reencontrarse con su juego para eliminar, en diferentes eventos, a muchos de los mejores jugadores del mundo. Venció a Djokovic y a Nadal en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y representando a la Argentina derrotó a Marin Cilic y a Andy Murray en la Copa Davis, entre otros grandes triunfos.

Con una derecha letal y disfrutando de poder jugar al tenis –llegó a pensar en el retiro en algún momento-, Del Potro fue día a día mejorando y consolidándose dentro de la pista. A su vez, escaló muchos puntos en el ránking y comenzó el presente año en el puesto 42 del mundo. La primera prueba del año para el argentino tuvo lugar en los Estados Unidos, en el torneo de Delray Beach y si bien no desplegó un tenis brillante, logró hacerse de un lugar en semifinales luego de ganarle a Sam Querrey para luego ser vencido por el canadiense Milos Raonic.

Fue el momento de que Juan Martín llegue a tierras mexicanas para disputar el ATP 500 de Acapulco y tras vencer en un duro cruce de primera ronda a Frances Tiafoe, se enfrente en la siguiente instancia nada menos que con Novak Djokovic. Ambos jugaron un gran partido pero esta vez, la suerte cayó del lado del serbio que se quedó con el encuentro por un marcador ajustado de 4-6, 6-4 y 6-4.

En conferencia de prensa, el argentino habló con los medios y se refirió al partido con Novak Djokovic: "Ha sido otra gran batalla entre los dos y esta vez le tocó quedar de su lado. Yo también tuve mis oportunidades en el tercer set pero no pudo ser. La verdad es que él aumentó el nivel y no cometió errores en momentos importantes así que fue un justo ganador".

“Estoy con muchas sensaciones después de tres cirugía: mi cabeza está fuerte, tendré que disfrutar de las cosas lindas del tenis como irte de esta cancha con el cariño de la gente”, apuntó Juan Martín haciendo referencia a sus lesiones y al apoyo constante del público mexicano.

La 'Torre de Tandil' ha mostrado mucha firmeza con su derecha pero, al mismo tiempo, no logra hacer daño con su revés y debe recurrir al slice en muchas ocasiones. El argentino opinó: “Por suerte la derecha me está funcionando pero tengo que mejorar con el revés porque me juegan el 90 % de los tiros a ese golpe y doy mucha ventaja”.

“Me defiendo con el cortado y corro mucho pero esa no es la manera que quiero jugar, a mí me gusta pegarle fuerte de los dos lados y todavía no lo puedo conseguir”, apuntó el ex cuatro del mundo.

Por último, el tandilense trabaja con tranquilidad según van pasando los días. “Deseo que el día de mañana me tiren al revés y pueda responder mejor. La temporada recién comienza para mí: gané cuatro partidos y solo perdí dos contra el dos y el cuatro del mundo. Eso de da tranquilidad para seguir trabajando”, finalizó Del Potro que ya se prepara para disputar el primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells.