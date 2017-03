Andy Murray: "Estoy con mucha confianza para jugar en Indian Wells"

Google Plus

Andy Murray celebrando un punto | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

No sólo está la alegría para la familia Murray de que Andy haya podido coronarse por primera vez en el abierto árabe, sino que el sabor es más fuerte luego de haber levantado una serie de bolas de partido en contra ante el alemán Philipp Kohlschreiber. "Siempre es especial ganar un torneo en la gira, pero éste lo es un poco más porque nunca lo había ganado. Ha sido una semana muy difícil para todos los jugadores, yo mismo tuve mucha suerte en el partido ante el teutón. Ganar no tiene nada que ver con el ránking que uno tenga, aunque a veces se hace un poco más difícil si estás en los primeros puestos", reconoció Andy durante la entrega de trofeos.

Con respecto a Fernando Verdasco, el último tenista a quien venció en la final de Dubái, Murray reconoció sus puntos fuertes: "Sabemos que él tiene uno de los mejores drives del circuito, pero intenté moverlo por la pista tanto como fue posible. He defendido muy bien y también me he movido muy bien. Con respecto al servicio, fui mejorando al pasar los minutos. Obviamente que ha sido una gran noticia ganar aquí por primera vez".

La última vez que el escocés participó del certamen había sido en 2015, llegando a cuartos de final, pero perdiendo ante el croata Borna Coric por 6-1 6-3. A pocos días del torneo americano, Murray consiguió el título que le faltaba y se lo ve muy positivo.

Ahora Andy tiene la mente puesta en los Master 1000 de Indian Wells: "Las condiciones son bastante diversas en Indian Wells, allí las bolas van rápido a diferencia de Dubái. Tendré que adaptarme al estilo de juego, pero lo cierto es que luego de ganar aquí iré con mucha confianza. La idea es llegar el domingo para preparar unos cinco o seis días de descanso", confesó el británico.