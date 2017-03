Kerber: "Este año sólo puedo ir a más en Indian Wells"

Google Plus

Angelique Kerber durante un entrenamiento en Indian Wells. Foto: zimbio.com

Falta sólo un día para que dé comienzo el primer torneo Premier Mandatory de la temporada en el circuito de la WTA, Indian Wells. Las grandes favoritas ya se encuentran entrenando en el desierto californiano esperando el inicio de la competición. Entre ellas destaca la presencia de la segunda mejor tenista del mundo, la alemana Angelique Kerber. La segunda favorita del torneo ha comentado que se siente muy a gusto cada vez que viene a California y que espera que las cosas le vayan mejor este año que en ediciones anteriores.

"Una de las razones por la que me gusta tanto este torneo es su ubicación. Es un lugar muy tranquilo y puedes disponer todo el día de la pista central para entrenar, además del resto de las pistas de entrenamiento. La gente te muestra siempre su cariño, están contigo cuando estás entrenando. Los fans son muy cercanos y eso es algo que te hace sentir muy bien", expresó.

Kerber debutará directamente en la segunda ronda ante la vencedora del encuentro entre su compatriota Andrea Petkovic y la estadounidense Vania King​ Tras un comienzo difícil de temporada. la alemana confía en mostrar su mejor versión en Indian Wells, un torneo que históricamente tampoco se le ha dado a las mil maravillas. De hecho, en las tres últimas ediciones no ha podido lograr ni una sola victoria, viéndose apeada a las primeras de cambio. Sus mejores prestaciones en el primer Premier Mandatory del año datan de 2012 y en 2013, años en los que alcanzó las semifinales, cayendo ante la bielorrusa Victoria Azarenka y la danesa Caroline Wozniacki, respectivamente.

Kerber espera que el hecho de no tener que defender ningún resultado en la presente edición del torneo pueda jugar en su favor. "La realidad es que me encuentro bien, mis sensaciones son positivas. No tengo nada que perder y sí mucho que ganar. El año pasado perdí en mi primer partido, por lo tanto, este año sólo puedo hacerlo mejor", sostuvo la tenista de Bremen que, en Indian Wells, tendrá una nueva oportunidad de regresar al primer puesto del ránking WTA, ya que sólo la separan 375 puntos de la actual número uno del mundo, la estadounidense Serena Williams.