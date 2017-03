Análisis cuadro masculino Indian Wells: las cartas se destapan

Google Plus

Sorteo del Cuadro de Caballeros del BNP PARIBAS OPEN Imagen @BNPPARIBASOPEN

En el análisis de la zona alta, el que parece que lo tiene menos complicado es Andy Murray, que si la lógica se cumple el primer partido difícil que debería tener es con Tsonga en cuartos de final y en semifinales siguiendo con la lógica debería encontrase con Wawrinka, para llegar a obtener su primer trofeo en Indian Wells, torneo al que varios llaman en quinto mejor torneo después de los cuatro grandes.

Murray, no debería tener problemas hasta octavos donde se puede encontrar con el español Roberto Bautista, quien es parejo con todos sus golpes y puede complicar bastante al escocés, sobre todo si el número uno del mundo no está en su mejor momento.

El francés Tsonga que viene muy derecho en el 2017, puede tener como rival en octavos al belga David Goffin, quien puede ser un duro rival para el francés. Goffin, no tiene una llave sencilla, su rival en tercera ronda saldrá seguramente del ganador de Albert Ramos, que viene de jugar bien en Argentina y Brasil y el ganador de Dzumhur o Harrison, dos jugadores muy peligrosos.

El tercer preclasificado Stan Wawrinka, puede encontrarse en la tercera ronda al alemán Kohlschreiber, un jugador muy difícil, parejo que le puede hacer muy duro su pasaje a octavos. En octavos para que su rival sea Berdych, deberá parar los misiles del croata Karlovic.

Parte baja: el infierno

Las otras tres súper estrellas están en un cuadro de terror, en realidad el terror es para ellos, porque para los que disfrutan el tenis es uno de los mejores cuadros de los últimos años. Hace un año, nadie se imaginaba, tener la posibilidad de ver enfrentados en octavos de final a Roger y Rafa y del que gane si esto se da, pueda jugar con Djokovic si pasa su viaje en el tren fantasma.

Novak Djokovic, no está de la misma manera del que ganó sin atenuantes el año pasado, pero tampoco no está con suerte en los torneos. En Acapulco le tocó en octavos a Del Potro que lo desgastó y Kyrgios que lo sacó del torneo mexicano. En el desierto estadounidense, tiene el mismo cuadro, con el agravante que en el primer partido puede llegar a esperarlo el duro británico Kyle Edmund, un jugador siempre difícil que no viene con buena fortuna en los sorteos, pero que lo puede complicar mucho más de lo que dicen las estadísticas. Luego hay posibilidades de clásico con Del Potro (que lo puede tener muy complicado con Kuznetsov), partido que nadie puede realizar un pronóstico certero. Si alguno de los dos pasa, los esperan seguramente en cuarta ronda el ganador de Alexander Zverev o Nick Kyrgios otro partido de pronóstico reservado.

Rafa Nadal, lo tiene muy duro en la tercera ronda, de no mediar ningún inconveniente se encontrará con su compatriota Fernando Verdasco, que volvió a estar entre los treinta mejores del mundo y que viene de perder en la final del ATP de Dubai. Rafa viene en un momento de furia como hace mucho no se le veía, pero Fernando está muy fino y lo conoce bastante bien, para decir que va a ser fácil para Rafa. Si el mallorquín pasa esta llave, la lógica indica que le tocaría con Roger, la final del Abierto de Australia en los Octavos de Indian Wells.

Para llegar a Rafa, Roger que no tuvo buenas sensaciones en Dubai tiene en tercera ronda al estadounidense Steve Johnson, un jugador que puede ser peligroso, no solo con su saque sino que además puede jugar a definir en puntos cortos y sacarle ritmo a Roger que lo necesita. Del mágico juego entre Roger y Rafa, saldría el Rival de Djokovic-Del Potro o Zverev-Kyrgios en cuartos, cualquiera de las combinaciones generan escalofríos, un partido que todos quieren ver y que no hay pronósticos.

El rival en las semifinales, proviene de otra llave de alto nivel de riego, Nishikori según el ránking es el favorito, pero no viene de una buena gira sudamericana, donde se mostró demasiado errático y nervioso, y además de entrada no la tiene fácil, en segunda ronda o puede jugar con el impredecible y mágico Dustin Brown o con el ascendente jugador inglés Evans. Si logra llegar hasta octavos, debería enfrentarse al ganador de dos jugadores que vienen en ascenso y enchufados con su juego, Sam Querrey o Lucas Pouille, ambos jugadores en este momento están facultados de ganarle a cualquiera, están seguros y pueden poner fin a las aspiraciones del japonés.

El último en llegar a cuartos de esta llave, puede estar en el duro cruce de la tercera ronda entre Sock y Dimitrov, el búlgaro es el que más posibilidades de llegar a cuartos posee por su presente, pero el estadounidense es muy difícil y se agranda en este tipo de torneos.

En esta parte del cuadro el que más posibilidades tiene de llegar a semifinales es el búlgaro, el que ya gano dos torneos de ATP este año y ya llego a semifinales en Australia. Dimitrov está en un buen momento, y va a ser un duro rival para cualquiera. Las semifinales son muy difíciles de predecir, son de pronóstico reservado, no hay un candidato que tenga fácil acceso.