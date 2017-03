Paula Badosa disputará el Abierto de Miami tras recibir un Wildcard

Google Plus

Paula Badosa golpeando una bola | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

La tenista hispano-estadounidense 323 del ránking WTA, ha recibido una de las plazas para disputar el Abierto de Miami. La noticia salió a la luz, cuando el pasado jueves la organización del torneo lo hizo oficial en su página web.

Paula Badosa no es la primera vez que participará en el Premier Mandatory de Miami, ya que los dos años anteriores también recibió una invitación por parte de la organización para participar en el cuadro final. Su debut en el torneo no pudo ser mejor y dio la sorpresa colándose en tercera ronda tras dejar en el camino a Petra Cetkovska y Saisai Zheng, antes de caer ante Karolina Pliskova. En 2016, Badosa no pudo pasar de primera ronda donde fue eliminada por Kristyna Pliskova.

Con su invitación al cuadro final, Badosa se une a la lista de españolas encabezada por Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie, Carla Suarez décimo cuarta y Lara Arruabarrena.

Paula, donde solamente ha disputado el Abierto de Hammamet (Túnez) alcanzando los cuartos de final el pasado mes de enero, tendrá en Cayo Vizcaíno una nueva oportunidad para poder dar un salto de calidad y empezar a marcar una nueva época. Esta es una de las oportunidades que no hay que dejar escapar, y como ya hizo en el 2015, Badosa podrá disfrutar de jugar de nuevo un cuadro final de un torneo de este calibre. Emoción y nervios es como se sentirá al saltar a la pista, pero la ilusión de poder hacer algo grande en Miami será su mejor aliado.

La española es una de las ocho invitaciones de la organización al cuadro femenino, donde también ofreció una plaza a la brasileña Beatriz Haddad Maia. Por otro lado, en el cuadro masculino, Nicola Khun, de 16 años, una de las grandes promesas del futuro del tenis español, recibió una invitación para disputar la fase previa del torneo. Mientras, en el cuadro principal, fue Thomaz Belluci quién se llevó una de las invitaciones.