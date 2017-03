Dusan Lajovic elimina las esperanzas locales

Dusan Lajovic en 2016. Foto: zimbio

Día especialmente importante el de hoy en el mundo del tenis, ya que a lunes, 10 de marzo, se pone en marcha el primer Masters 1000 de la temporada, Indian Wells, que reunirá a las mejores raquetas del panorama internacional.

Indian Wells, conocido popularmente como el "quinto Grand Slam", debido al alto nivel de instalaciones, organización y premios a repartir, se ponía en marcha con protagonismo remarcado para una de las grandes promesas de los Estados Unidos, Frances Tiafoe, número 86 del mundo y con un estilo dinámico, vivo y enérgico. El rival del joven norteamericano era el serbio Dusan Lajovic, que recientemente salió del Top-100, pero que es un habitual en las convocatorias de Copa Davis en su país. El balcánico, 106º del mundo, nunca había ganado en tierras californianas, con tres derrotas en tres partidos.

Tranquilidad inicial para Lajovic

Pese a contar con un ranking más elevado que su rival, Frances Tiafoe no partía con clara ventaja para este duelo de primera ronda. El de Hyattsville, eso sí, contaba con el apoyo del público, siempre ruidoso en estos lugares. El apoyo de sus paisanos no fue suficiente para el jugador de 19 años, que empezó de la peor forma posible su partido; cediendo dos veces consecutivas su servicio, permitiendo a Lajovic adelantarse por 4-0.

Pese a este paupérrimo inicio, no todo fueron malas noticias para él, ya que evitó que Dusan, que tenía el primer set en las manos, consolidase esa segunda rotura, recortando diferencias hasta el 4-2, salvando, eso sí, un punto de break en el intento. Aun habiendo visto un inicio demoledor del serbio, los registros con el servicio de ambos jugadores eran realmente pobres, y eso se hacía ver con el paso de los juegos, ya que ninguno lograba la estabilidad deseada con sus saques.

El punto álgido de esta primera manga se alcanzó en el octavo juego. Con 5-2, y tras haber salvado un punto de quiebre en el juego anterior, el de Belgrado se fue al ataque, tratando de cerrar lo antes posible para evitar complicaciones. Disponiendo de tres bolas de set, Lajovic no encontró su mejor tenis, y Tiafoe, muy valiente, las eliminó, poniendo el 5-3 y prolongando este primer asalto.

Poco tardó en anotarse Lajovic el primer set. En el noveno juego, el serbio no se amedrentó ante el creciente nivel del estadounidense, y puso el 6-3 tras casi 40 minutos. Aunque se había llevado el primer parcial, Lajovic no se encontraba del todo cómodo sobre el cemento californiano. Teniendo un 4-0 a favor, el norteamericano le complicó las cosas, lo que generó numerosas dudas en el europeo. Ahora, en el segundo set, tocaba dar un paso al frente para conseguir la primera victoria en el torneo.

Los errores condenan a Tiafoe

El segundo set arrancó de igual forma que finalizó el primero. Las prisas por romper el servicio del oponente eran manifiestas, dejando de lado la efectividad con el saque, para centrarse en obtener un break que decidiese el encuentro. Oportunidad única para Lajovic en el primer juego, ya que tuvo su primera ocasión de ruptura en esta segunda manga, sin embargo, no llegó a convertirla, anotándose Tiafoe el primer game. Tras ese pequeño susto, Tiafoe no se iba a quedar atrás. El teenager, muy convencido, atacó en su primer turno al resto; no obstante, no logró transformar los dos break points de los que dispuso, igualando, Lajovic, a uno.

Dusan Lajovic pertenece a ese selecto club de los jugadores con revés a una mano, un arma que estaba usando a la perfección en el día de hoy. Tiafoe, muy dependiente de su fenomenal servicio, no aguantaba los largos intercambios y, con 2-2, cedió su saque por tercera vez en el día de hoy, cobrando ventaja el serbio en un momento clave. Ese break en contra fue una pesada losa para el joven entrenado por José Higueras que, con 5-3 en contra, cedió por cuarta y última vez su servicio, lo que le dio la victoria al serbio.

Final: doble 6-3 en una hora y veinte minutos de partido. Amarga derrota en casa para un Frances Tiafoe que, cada día, va dejando registros de su calidad, sumando enteros para convertirse en un fijo del Top-100. Por otro lado, Dusan Lajovic celebra un día histórico para él, ya que la de hoy supone su primera victoria en Indian Wells, en la que es su cuarta participación en el torneo. En segunda ronda, el de Belgrado se medirá con el toledano Feliciano López, que está exento de jugar la primera ronda dada su condición de 30º preclasificado.