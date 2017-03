Dominic Thiem dosificará más sus esfuerzos en 2017

Google Plus

Thiem sacando en un torneo anterior | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Dominic Thiem es un hombre asentado entre los mejores del mundo. Tras realizar una temporada 2016 espectacular, logrando un gran número de victorias importantes y encontrando su premio al meterse en la Copa de Maestros, el austríaco se sabe un hombre fuerte dentro del circuito. En el torneo lodinense, en el que se dan cita los ocho mejores jugadores de la temporada, Thiem logró una victoria en la ronda clasificatoria, y desempeñó un papel destacado.

Sin embargo, para lograr estos méritos, el número nueve del mundo tuvo que hacer frente a una temporada con una gran sobrecarga de torneos y partidos. Fue uno de los jugadores que más encuentros disputó, llegando a estar, durante varias fases de la temporada, como primer o segundo jugador en número de victorias. Ayer, Thiem compareció en una rueda de prensa previa su participación en el torneo de Indian Wells para declarar que se dosificará más en esta temporada. "Probablemente reduzca algo el número de torneos que voy a jugar. El año pasado disputé 28 y este voy a jugar 23 o 24", explicó.

El austríaco también aclaró que se centrará en participar en los torneos de mayor importancia esta temporada. "No voy a ir a Kitzbühel para jugar en Washington, un torneo de mayor categoría y sobre superficie dura, que me ayudará a preparar el US Open", puso como ejemplo.

Thiem llega a Indian Wells habiendo realizado un interesante comienzo de temporada. Pasó varias rondas en el Open de Australia antes de caer en un emocionante encuentro ante David Goffin, y seguidamente levantó el trofeo en Rio de Janeiro. En el primer Masters 1000 de la temporada, su rival en primera ronda será el francés Jeremy Chardy, un hueso duro de roer que atesora grandes golpes desde el fondo de la pista, y que supondrá una dura prueba para un Dominic deseoso de dar un nuevo salto de calidad dentro del circuito.