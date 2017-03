Autoritario estreno de Kerber en Indian Wells

Google Plus

Con un incontestable triunfo ante su compatriota Andrea Petkovic, actual número 79 del mundo, la alemana Angelique Kerber rompió el maleficio que arrastraba en Indian Wells (desde 2013 no lograba ganar un sólo partido) y de paso cogió buenas sensaciones de cara a lo que queda de torneo. La segunda cabeza de serie accedió a la tercera ronda del primer WTA Premier Mandatory del año tras borrar del mapa en menos de una hora de juego a una Andrea Petkovic que evindeció estar muy lejos de su nivel y que puso demasiadas facilidades a su compatriota.

Los errores no forzados prevalecieron sobre los golpes ganadores En un primer set que dominó desde el inicio, Kerber no tuvo demasiados problemas para imponer su solidez desde el fondo de pista. Petkovic, por su parte, ponía voluntad en cada uno de sus golpes pero no la precisión necesaria como para poner en apuros a su compatriota. En apenas media hora de juego y tras quebrar el servicio de su rival por partida doble, Kerber cerró la primera manga por un claro 6-2.

Paseo triunfal de Kerber

El segundo set fue un mero entrenamiento para la segunda mejor tenista del mundo. Petkovic logró sostener su servicio en el juego inicial pero ese sería el único juego que, a la postre, conseguiría en todo este set. Kerber continuaba siendo un auténtico muro desde el fondo de la pista y su rival acabó totalmente desesperada.