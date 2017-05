Halep: "Me encanta jugar en Madrid, trataré de defender el título"

Simona Halep celebra una victoria durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El año pasado, Simona Halep conquistó uno de los mayores títulos de su carrera, el WTA Premier Mandatory de Madrid, tras desplegar un tenis sensacional durante toda esa semana y que tuvo como colofón su victoria en la final ante la eslovaca Dominika Cibulkova por 6-2 y 6-4. Ya ha pasado un año de aquello y la rumana, en declaraciones a la web oficial del Mutua Madrid Open, ha declarado sentirse preparada para defender su cetro y sostiene que no siente una mayor presión por ser la vigente campeona.

"Jugar en Madrid siempre es muy especial para mí. Me encanta el ambiente que se respira aquí y trataré de ganar de nuevo. Sentía presión en el pasado, pero espero dar lo mejor de mi misma en Madrid y trataré de que eso no me afecte", declaró la actual número cinco del mundo, que espera ser la primera tenista en alcanzar tres finales en Madrid. "Sería algo extraordinario. Espero lograrlo, pero el nivel del torneo va a ser muy alto y no será nada fácil", afirmó.

Halep también tuvo tiempo para responder algunas cuestiones de carácter más distendido, entre las cuales admitió que los idiomas no son su punto fuerte. " No se me dan especialmente bien los idiomas, pero al menos sé decir lo básico, por ejemplo, 'hola, ¿cómo estás?'. La rumana también se mostró muy contenta de regresar a Madrid, una ciudad, según ella, preciosa y con un gran ambiente. "No puedo elegir un sitio concreto de Madrid, pero es una ciudad preciosa. El ambiente aquí es muy bueno, hace buen tiempo y a la gente que viene al torneo le encanta ver buen tenis y a las grandes estrellas".

Por último, la tenista de Constanta admitió el buen momento que disfruta el tenis español con tenistas como Garbiñe Muguruza o Carla Suárez, a las que considera como dos de las tres mejores tenistas del mundo en tierra batida, junto a la rusa Svetlana Kuznetsova. "España tiene ahora mismo grandes jugadoras. Garbiñe es campeona de Roland Garros y junto a Carla Suárez tienen el potencial para seguir ganando más torneos", finalizó.