Dominic Thiem: ''Será un honor para mí jugar la final contra Nadal''

Fotografía: Marc González (VAVEL.com)

Dominic Thiem compareció ante los medios tras su victoria ante Andy Murray, el número uno del mundo, que le daba el billete para la gran final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell - Conde de Godó. El austriaco se mostró muy contento en la sala de prensa una vez acabado el choque: ''Es mi primer triunfo del año a un top-10 y el mejor partido que he hecho en lo que llevamos de temporada. He evolucionado mucho mentalmente, he dado un gran paso adelante''. Sobre el partido, Thiem dijo que ''el cambio en el partido se produjo en el 3-3 del segundo set, donde he perdido agresividad. Me encogí en los momentos importantes de ese parcial, pero pude reaccionar en el tercer set''.

''Ya no como comida basura''

Sobre su gran estado de forma, el tenista dijo que la mayor culpa de esto es el hecho de dejar de ''comer comida basura'' y que solo toma ''un postre a la semana sin mucho azúcar'', dijo entre risas. Además, advirtió de que ''la experiencia es lo que ayuda a mejorar en situaciones difíciles, y gracias a eso estoy mucho mejor que la temporada pasada''.

En la final se enfrentará a Rafa Nadal, el rey de la tierra batida. ''Él es el gran favorito, siempre lo es en tierra batida. Será un honor para mí jugar contra él y un desafío luchar contra dos de los mejores del mundo en dos días consecutivos. Jugarle a la derecha es difícil porque la tiene muy buena, está con más confianza, por lo que tendré que ser yo el que domine'', dijo.

Por último, Thiem habló sobre Roland Garros, el Grand Slam que cada vez está más cerca. ''Es el torneo más importante para mí de todo el año, pero antes tengo que disputar mañana otra importante final'', finalizó.