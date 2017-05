Andy Murray: "Lo intenté hasta el final, pero no pudo ser"

Google Plus

Andy Murray en el Conde de Godó |Foto: Marc González (VAVEL)

Andy Murray analizó su derrota en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell ante el austriaco Dominic Thiem por 6-2, 3-6 y 6-4. El británico asegura que, aunque está satisfecho con su partido en el último juego, cometió errores "que no debería haber cometido".

"Luché tanto como pude, pero no obtuve el resultado que quería. Tras el partido de ayer, competir hoy estuvo muy bien. Me hubiese gustado llegar a la final, pero hoy no era el día", afirmó el número uno del mundo.

El escocés fue muy inferior a su rival en el primer set, mostrándose lento de piernas a la hora de contrarrestar los potentes tiros que ejecutó Thiem desde el fondo de la pista, quedándose a su merced. Murray reconoció que "no tuvo opciones en el primer set". Sin embargo, según fue avanzando el partido, el juego de ambos se fue "igualando", en parte por la "mejora" de Murray desde el fondo de la pista, tal y como aseguró el propio jugador.

Satisfecho con su adaptación

El de Dunblane prefirió quedarse con la parte positiva del torneo. Ha sido capaz de ganar a dos grandes rivales como son Feliciano López y Albert Ramos. A este último, en tres horas de partido resuelto con un tie-break en el último set. Y pese a la dureza de los partidos se mostró bien a nivel físico para llevar al límite a un "top ten" como es Dominic Thiem.

Los diferentes estilos de sus rivales han hecho que Murray esté contento con su adaptación para competir con cada uno de ellos. "Feliciano (López) saca muy bien y le gusta jugar cortado. Albert (Ramos) es otro zurdo, pero con mucho más repertorio, mientras que Thiem es diestro y le gusta jugar con rosca", añadió.

La dureza de los partidos ha creado ciertas especulaciones sobre su estado físico en el duelo con Thiem, donde se le vio varias veces llevarse la mano a la pantorrilla. El británico, sin embargo, aclaró que se encuentra "bien físicamente" y estos problemas son "fruto de jugar partidos consecutivos".

Descanso, y a Madrid

Murray gozará de unos días de descanso después de competir en Montecarlo y Barcelona consecutivamente antes de viajar a Madrid para disputar el Mutua Madrid Open, torneo en el que defiende la final del año pasado ante Novak Djokovic. El escocés espera que la disputa del Conde de Godó le haya dado el ritmo que tanto le ha faltado en las últimas semanas debido a la inoportuna lesión en el codo que sufrió tras su derrota en primera ronda de Indian Wells.