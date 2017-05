Rafa Nadal: ''He hecho un muy buen partido''

Fotografía: Marc González (VAVEL.com)

Rafa Nadal, que consiguió en la tarde de hoy su décimo Conde de Godó, compareció ante los medios una vez finalizado el choque ante Dominic Thiem y hecho el tradicional baño del campeón en la piscina del Real Club de Tenis Barcelona.

Sobre el choque, el balear ha dicho que “hoy he jugado bien, he hecho muy buen partido. No puedo decir si es uno de los mejores partidos que he jugado últimamente porque llevo un año en el que he jugado partidos muy buenos. Thiem es un rival de máximo nivel que aspira a ganar torneos grandes en esta superficie y era un partido importante para mí para demostrarme a mí mismo que estaba preparado para dar este salto de calidad. Está claro que llevo días y mes que estoy haciendo las cosas bien y me sentía capaz. Tengo una buena sensación pero una cosa es sentirlo y luego hacerlo, pero lo importante es que lo he hecho”.

''El de Barcelona es un torneo histórico''

“Creo que es un torneo histórico y un torneo que tiene tanta historia poder ganar y escribir 10 veces tu nombre en la placa del trofeo es una sensación difícil de explicar y de describir. Esto se consigue con el trabajo diario de muchos años y seguro que si lo he hecho yo vendrá alguien a igualarlo o superarlo pero eso es algo difícil de hacer. Se hace desde diferentes cosas que se te tienen que unir como la suerte o el trabajo diario”, ha explicado.

El manacorí no se ha querido dar por favorito en el próximo Grand Slam, Roland Garros. “La verdad es que ahora mismo no me planteo ser el favorito en Roland Garros. Evidentemente cuando tú haces torneos de categoría como el de Barcelona quiere decir que estás en un buen momento y que estás haciendo las cosas muy bien. Pero faltan dos torneos por delante que para mí son muy importantes, en Madrid que también es jugar en casa otra vez y dónde me espera una semana muy importante y en la que espero estar preparado para competir allá. Luego está Roma que es un torneo en el que he tenido mucho éxito en el pasado, lo he ganado 7 veces. Son dos torneos vitales, igual que los dos primeros. No me planteo París, lo que quiero es pensar en lo que he conseguido que es mucho, de ganar dos torneos seguidos como son Montecarlo y Barcelona. Para mí tiene un significado y mucha importancia. Tengo mucha confianza en mí, y ahora mismo estoy en una buena posición del ranking, y ahora viene Madrid y he de estar preparado para competir allá, que es el máximo objetivo que tengo ahora mismo”.

Nadal, que viajará el jueves a Madrid, solo piensa en descansar estos días e ir a la playa. “Queda más de una semana para Madrid. Iré el jueves pero estos momentos son momentos para disfrutar. Mañana y pasado mañana desapareceré. Me iré al mar, que es una de mis pasiones. Iré dos días y estaré desconectado prácticamente sin tocar tierra, estando tranquilo y disfrutando del momento. Ya lo hice después de Miami. Se ha hecho un esfuerzo importante estas dos semanas pero creo que no han sido semanas de mucho desgasto físico así que también es algo positivo. Estoy contento con todo y ahora toca recuperar bien y enseguida ponerme a trabajar otra vez”, ha aclarado.

Para finalizar, se ha quejado del modelo ATP. “Para mí es vital que haya cambios en la ATP . Para mí, el modelo 1000, 500, 250, a mi modo de entenderlo no funciona. A ver, sí que funciona porque el tenis ha subido en premios, en popularidad. Ha subido en muchas cosas que evidentemente ha evolucionado, pero lo que lo hace funcionar es el espectáculo que dan los torneos y los jugadores. No me parece lógico que haya categorías cerradas y no se puedan superar. No tiene sentido que un evento que quiera subir de categoría porque quiere poner más dinero, porque tiene mejores jugadores en el cuadro, pues…. No puede ser que valga lo mismo ganar un 250 sin ningún jugador top 10, que ganar un torneo donde hay jugadores top 10. No puede ser lo mismo ganar un torneo como Doha que es un 250, donde su Price money es mayor a un millón que uno que su premio en dinero es de 500. Tiene poco sentido, y a los torneos les das poco margen para subir de categoría. A mí no me parece justo. Creo que si la gente quiere más se les tiene que poder ofrecer más. Y creo que esto es lo que está buscando esta nueva categoría, que la gente que quiera subir de categoría y tenga capacidad para hacerlo se le haga el trato que se merece, cosa que creo que a día de hoy no se les está dando”, ha manifestado.