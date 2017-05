Thiem: "Siempre es importante ganar el primer set contra los grandes"

Dominic Thiem en un lance de la final del Barcelona Open Banc Sabadell 2017 contra Rafa Nadal. Foto: Marc González - VAVEL

El austriaco Dominic Thiem, de 23 años y número nueve del mundo, es uno de los jugadores del momento. La temporada pasada se coló en el top ten por primera vez en su carrera, llegando hasta el séptimo puesto en junio. En aquella época se plantó en las semifinales de Roland Garros, dejando claro que la superficie que más le favorece es el polvo de ladrillo. El ganador de aquel Grand Slam Novak Djokovic fue quien le impidió pelear por el título en la final. Pero ya el año anterior, 2015, empezó a alertar al mundo tenístico de que debía ser tenido en cuenta. Ese año logró sus tres primeros títulos ATP de los ocho que ostenta hasta el momento (en 2016 ganó cuatro y esta temporada lleva uno: el de Río de Janeiro).

Esta temporada, además de ese título en tierras brasileñas, ha alcanzado la cuarta ronda en el Open de Australia o los cuartos de final en Indian Wells, entre otros buenos resultados, para totalizar un record de 22-10 en lo que va de curso. Tras sendos traspiés en Miami y en Montecarlo (donde perdió en su primer y en su segundo partido, respectivamente), se presentó en el Barcelona Open Banc Sabadell con el objetivo de resarcirse de ellos. Y vaya si lo consiguió: uno de los dos finalistas iba a ser el centroeuropeo.

Kyle Edmund, Dan Evans, Yuichi Sugita y Andy Murray fueron sus víctimas en su camino hacia la final. A todos ellos los derrotó en dos mangas, a excepción del número uno del ránking ATP, contra quien cedió el segundo set. En la final, tendría al otro lado de la pista al jugador que da nombre a la misma y que ha ganado nueve veces en Barcelona: Rafa Nadal. Tras un disputado partido, especialmente en la primera manga, Thiem no pudo evitar que el manacorí completara la decena de títulos en la Ciudad Condal, como ya hiciera la semana pasada en Montecarlo.

Tras el partido, ofreció sus impresiones: "En el primer set competí bien, pero no pude mantener el nivel. Rafa es Rafa. Él no ha cometido ningún error no forzado ni me ha regalado ningún punto". El primer set lo perdió "tras un pequeño error. "Siempre es importante ganar el primer set contra los grandes. Si no lo haces, luego te juegan todavía mejor. Cambiaré la forma de jugarle (la próxima vez que nos crucemos)".

Jugar consecutivamente contra Murray y Nadal le ha servido para ganar "en juego y experiencia" y sobre el balear ha opinado lo que seguro que comparten también la gran mayoría de jugadores y aficionados: "Rafa es el mejor del mundo en tierra y probablemente ahora mismo sea el segundo mejor en el resto de superficies". El objetivo más próximo del austriaco es seguir así en la gira de tierra y hacer un buen papel en Roland Garros, donde tiene que defender las semifinales de la temporada pasada.