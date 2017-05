Entrevista a Albert Costa: ''Rafa Nadal volverá a ser número uno del mundo''

Fotografía: Marc González (VAVEL.com)

Albert Costa (25/06/1975, Lleida) es el director del Barcelona Open Banc Sabadell - Conde de Godó. Fue tenista profesional con un gran palmarés (un Grand Slam, un ATP Masters Serie, diez ATP Tour y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos) y que se retiró en el 2006. Desde diciembre del 2008 hasta diciembre del 2011 fue capitán de la Copa Davis, consiguiendo dos 'Ensaladeras'.

Pregunta - En 2002 consiguió el título de Roland Garros. ¿Cómo vivió ese día?

Respuesta - La verdad es que fue uno de los mejores días de mi vida, poder jugar una final de Roland Garros que era mi máximo objetivo, fue totalmente un sueño. Pero la verdad es que estuve muy preparado tanto mentalmente como físicamente y estaba convencido de que si jugaba a mí nivel, podía ganar. Era un rival muy complicado, Juan Carlos Ferrero, pero lo viví muy intensamente y lo recuerdo prácticamente todo. Es un momento que no olvidaré en mi vida.

P - ¿Cómo fue la experiencia de capitanear a España en la Copa Davis?

R- Haber sido capitán en la Copa Davis fue para mí una experiencia increíble, tuve la suerte de coincidir con una generación de jugadores espectacular liderada por Rafa Nadal, David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco, Tommy Robredo, Nico Almagro, etc. Teníamos unos jugadores fantásticos y muy comprometidos.

P - ¿Qué le gusta más, dirigir un torneo o jugar a tenis?

R - Me gusta mucho más jugar a tenis, sin ninguna duda. Es lo que más natural me sale, desde los cinco años estuve jugando a tenis y es lo que he hecho hasta los 32 años. Dirigir el torneo también me gusta mucho, y de hecho es un placer enorme poder hacerlo, pero está claro que disfrutaba más jugando al tenis, era mi pasión.

P - ¿Cómo se prepara un torneo y qué dificultades tiene?

R - Dificultades hay muchas, ya que hay que preparar y coordinar muchísimas cosas. Es importante tener un grupo de personas muy fuertes, que tengan todos muy claro que deben hacer en sus áreas y, si todo eso está bien coordinado, todo sale muy bien. Creo que este año ha sido todo un éxito.

P - ¿Cómo atrae a los jugadores de más nivel para participar en el torneo?

R - Es un seguimiento que haces durante todo el año, hablar con su entorno, sus entrenadores, su mánager, hablar con ellos también… Y bueno, vas intentando vender el torneo a estos jugadores, hay a algunos que no hace falta, como Rafa Nadal, ya sabe lo que hay, ha ganado diez veces el título. Creo que lo que hay que hacer es un seguimiento durante todo el año, que te vean por los torneos y hablar con ellos.

P - ¿Cree que algún día el torneo podría llegar a ser un Masters 1000?

R - Los Masters 1000 son los que hay, no hay posibilidad de que hayan más, a no ser que algunos de los actuales quiera dejarlo, cosa que dudo mucho. En ese caso entonces sí que podríamos entrar, pero de momento es inviable.

P - ¿Cómo ha visto a las revelaciones asiáticas de esta edición y que impacto han tenido?

R - El impacto es muy positivo, sobretodo Chung, que es un jugador de Corea del Sur muy joven y que está jugando a un nivel muy alto. Tiene un futuro muy prometedor.

P - ¿Qué jóvenes promesas cree que tienen más opciones de brillar en un futuro?

R - De la Next Generation, creo que el que tiene más opciones de brillar en un futuro es Alexander Zverev, un tenista con mucho talento.

P - Dominic Thiem ha sido la gran sensación del torneo y está haciendo una muy buena temporada. ¿Qué futuro le augura?

R - Le estoy viendo a un nivel muy alto, ya lo conocía. Es un jugador que ha jugado grandes torneos y sobretodo es un jugador muy peligroso, le auguro un futuro brillante, de hecho ya es un presente. En algún momento puede llegar a ser número uno del mundo.

P - ¿Cree que Rafa Nadal volverá a ser número uno del mundo?

R - Sin ninguna duda, no será fácil porque tendrá que luchar mucho, pero creo que este mismo año ya tiene muchas opciones de serlo junto a Roger Federer.