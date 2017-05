Almagro destroza a Paire y vuelve a convencer en Estoril

Google Plus

Nicolás Almagro no comenzó la temporada de la mejor manera. Las lesiones y la polémica le acompañaron en el inicio de 2017. Además el hecho de ser padre pareció reducir sus prestaciones en el lado profesional. Poco a poco ha vuelto a recuperar confianza tras la victoria en Montecarlo ante el eslovaco Klizan. Algunos creían que era un espejismo por la irregularidad en sus últimas temporadas. En el ATP de Barcelona demostró que quiere volver a ser ese jugador que fue top ten y estuvo a punto de derrotar a la joven promesa Alexander Zverev, que reconoció al acabar el partido que su rival había merecido ganar el encuentro.

Paire, una incógnita

En el encuentro de primera ronda de Estoril, un torneo que se le da a las mil maravillas a Nico, ha confirmado que ha vuelto a las pistas y está comenzando a encontrar sensaciones. Su rival Paire, es una incógnita, capaz de lo mejor y lo peor. El galo tiene calidad para estar entre los mejores del mundo pero su cabeza se lo impide. Esta vez venía de ganar sólo un partido de los últimos cinco, el que consiguió en el Conde Godó ante el local Granollers. Lo demás todo han sido derrotas ante rivales a priori de talla inferior.

Almagro recupera sensaciones

El comienzo del partido deparó que el español tenía ganas de comerse a su rival y poco tiempo tardó en demostrarlo. En el primer set la rotura llegó en el cuarto juego y fue suficiente para conseguir la primera manga, en la que el español no cedió ni un punto de break demostrando una gran solidez con su servicio.

El lenguaje corporal del bleu invitaba a pensar que el partido no tenía mucho más futuro. Aguantó los dos primeros saques, aunque no dejaba buenas sensaciones intentando acabar los puntos con golpes ganadores y con poco trabajo. El momento llegó y en el quinto juego, el murciano quebró para rubricar la rotura con su servicio. Tras la vuelta a las pistas el galo no quiso saber nada del partido volviendo a ceder su servicio para acabar por la vía rápida su estancia en Portugal en menos de una hora de encuentro.

El español se enfrentará en la siguiente ronda, al tenista local Gastao Elias, que seguro se lo pondrá más complicado que su rival en primera ronda. El luso contará con el apoyo del público pero Almagro deberá demostrar su condición de ex top ten, en un torneo que le puede dar mucha confianza de cara a Roland Garros.