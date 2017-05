Se sortearon los cruces del Mutua Charity Tie Break Tens

Stan Wawrinka participará del evento. Foto: Madrid Open.

La violencia de género es un problema social que, lamentablemente, está arraigado en un gran porcentaje de las sociedades de todo el mundo y que, con el correr del tiempo y lejos de ir reduciendo, los casos de maltratos continúan multiplicándose a gran velocidad. Iniciativas como la que se celebrará y desarrollará en la ciudad española de Madrid son muy positivas y valoradas ya que sirven para generar concientización en los ciudadanos y para aportar, desde el humilde lugar del deporte, el granito de arena para finalizar con esta barbarie.

En el día de hoy, se llevaron a cabo los sorteos correspondientes para determinar los enfrentamientos tanto del lado femenino como del masculino. El torneo español destinará 100.000 $ para la lucha contra la violencia de género y se disputará con partidos de Tie Break a 10 puntos, comenzando desde los cuartos de final. Además, los ganadores del certamen recibirán 200.000 $ en premios. El cuadro masculino contará con la presencia de tenistas de gran nivel que prometen llevar a cabo un torneo muy atractivo. Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera: Grigor Dimitrov vs Dan Evans; Lucas Pouille vs Fernando Vesdasco; Tomas Berdych vs Jack Sock; y Stan Wawrinka vs Feliciano López.

Por su parte, el cuadro femenino brindará apasionantes y entretenidos partidos desde su inicio por la calidad y la trayectoria de las tenistas que decidieron participar en este evento, donde se destaca la asistencia de María Sharapova. La rusa, que estuvo suspendida durante más de un año por consumir una sustancia prohibida según el reglamento de la WTA, regresó al circuito la semana pasada en el torneo de Stuttgart. El torneo comenzará el cuatro de mayo con los siguientes duelos: Madison Keys vs Svetlana Kuznetsova; Agnieszka Radwanska vs Garbiñe Muguruza; Johanna Konta vs Simona Hapelp; y Mónica Puig vs María Sharapova.