Wozniacki gana y avanza en Praga

Caroline sonriente y victoriosa. Imagen: Zimbio

En la mañana de la bonita ciudad de Praga, la danesa y número once del mundo Wozniacki jugaba su primer partido en el torneo de esta ciudad contra la Japonesa Doi. En la era abierta este partido se caracterizaba por ser el primero entre ambas tenistas. Al ser el partido por la primera ronda ambas debutaban en esta competencia y volvían a jugar después de unas semanas. Wozniacki por ejemplo no jugaba un partido desde el siete de abril en Charleston (EE.UU) donde quedaba fuera en cuartos de final al ser vencida por la letona Jelena Ostapenko por 6-2 y 6-4; Mientras que su rival Doi había jugado por última vez el dia cuatro de abril también en Charleston pero siendo eliminada en 32vos de final por la china Shuai Zhang luego de un 6-2 6-1.

Jugando con tranquilidad

Ya estaba todo listo para que en la cancha central del torneo se disputara el primer encuentro de las tenistas en el torneo. Luego del sorteo y el precalentamiento ya realizado, Caroline se prepara para dar inicio con su servicio. La danesa da vuelta un 15-30 (poniéndose 40-30) y logra el primer game del partido (1-0). A la hora de que la japonesa sirviera por primera vez, no pudo evitar dos break points y Wozniacki tomaba la ventaja de dos a cero. Caroline con un game perfecto (40-0) se pone 3-0 y con una gran tendencia a llevarse el set. Doi no se rinde pero luego de tener la oportunidad de ganar su saque (40-15), comete graves errores y pierde su único quiebre del set dejando a Wozniacki tomar la delantera por 4-0. Nuevamente con un gran juego por parte de la danesa (5-0) y aprovechando su cuarto break point del partido, Wozniacki ganaba el primer set por 6-0 con tan solo 22 minutos de juego.

Lo fácil se hace difícil

El segundo set parecía ser tarea fácil para Wozniacki que venía de ganar con suma tranquilidad el primer set. Pero el esfuerzo de Doi por empatar el partido se iba a empezar a demostrar ya en el primer game donde, a pesar de no poder ponerse en ventaja por un break point, ya demostraba signos de buen juego y de querer dar pelea. En el siguiente game no puede sostener su saque y esto la lleva a ceder el game a Caroline que logra la ventaja de 2-0 y a los pocos minutos con su servicio la 11º del mundo ya se encontraba 3-0. Misaki gana por prímera vez su servicio descontando en el set (3-1 ganando Wozniacki) y Caroline hace lo mismo para poner las cosas 4-1 a su favor. Doi vuelve a mantener su saque (4-2) y por primera vez en el partido quiebra a su rival y descuenta en 4-3. Luego de una seguidilla de no poder vulnerar a su rival (4-4 empata Doi con su servicio salvando un break de Caroline, 5-4 Wozniacki sin problemas, 5-5 Doi y 6-5 Wozniacki), la oriunda de Dinamarca vuelve a quebrar y finaliza el partido ganando el set por 7-5. Al cumplirse la hora con siete minutos, Caroline Wozniacki conseguía su pase a segunda ronda (6-0, 7-5) donde enfrentara a la letona Jelena Ostapenko que viene de vencer a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-4 y 6-3.