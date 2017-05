Marin Cilic debuta con comodidad en Estambul

Google Plus

Marin Cilic preparando un servicio // FOTO: Zimbio

Puesta en marcha de los octavos de final en el ATP 250 de Estambul con la participación de un auténtico peso pesado. En el segundo turno del día, el croata Marin Cilic hacía su debut en el certamen turco como segundo cabeza de serie, tras el canadiense Milos Raonic, ante el bosnio Damir Dzumhur.

Cilic, número ocho del ranking, viene de hacer unos meritorios cuartos de final en el Masters de Montecarlo, donde fue eliminado a manos de la revelación del torneo, Albert Ramos, que acabaría llegando a la final. Cilic, gran sacador y con una derecha fulminante, lucha en estos momentos por permanecer en el top ten; para ello, una buena actuación aquí es vital. En el otro lado de la red, el bosnio Damir Dzumhur. El bosnio, actualmente 92º del mundo, es un auténtico superviviente. Tras eliminar en primera ronda a la perla griega, Stefanos Tsitsipas, el tenista de 24 años busca mantenerse entre los cien mejores del mundo, lejos de aquel 66º puesto logrado en marzo de este mismo año.

Remontada de Cilic en el primer set

El de hoy era un duelo entre "compatriotas"; al menos, en cierto modo. Cilic, que nació en Medjugorje, actual Bosnia, era claro favorito ante el de Sarajevo, capital de dicho país, y comenzó el choque con un juego en blanco, hecho que fue emulado por Dzumhur, para poner el 1-1. No tardó en saltar la sorpresa en la central de Estambul, torneo que cumple con su tercera edición, ya que el bosnio, muy correoso con el resto, presionó a Cilic en el tercer juego del partido, aprovechando una de sus dos oportunidades y adelantándose en el marcador. La respuesta del croata no se demoró, y el campeón del US Open en 2014 ejecutó a la perfección el contra-break, empatando de nuevo, esta vez a dos, el partido.

A partir de ese momento, el nivel de Cilic fue en aumento, acorralando continuamente a Dzumhur, que se vio forzado a salvar otras dos bolas de ruptura en su siguiente servicio. La presión y el control del partido permitió que el croata impusiese su tenis, mostrándose certero y con, prácticamente, nulas lagunas. En el octavo game de este primer set, Cilic no perdonó y, valiéndose de un 15-40, quebró por segunda ocasión, dejando este asalto prácticamente finiquitado. Sacando para ganar, el residente en Montecarlo no falló, adjudicándose el primer set por 6-3 en 36 minutos. Tras ese pequeño susto inicial, Cilic se aclimató a la pista y le dio la vuelta a la situación de forma magistral; algo propio de un tenista de su talla.

Cilic cierra el partido sin dificultad

La versión dominante de Cilic salió de nuevo a la pista con la intención de cerrar, más pronto que tarde, este mero trámite de octavos de final. El croata no dejó sitio a la imaginación y, rápidamente, fue capaz de cerrar este partido. Tempranero break en favor del ex número seis del ranking, que se vio con ventaja en el tercer juego del segundo set. Dzumhur, desaparecido en combate desde aquel quiebre que logró en su favor al poco de comenzar el encuentro, no volvió a dar señales de vida, aguantando el tipo ante un Cilic inmisericorde.

Cerrando sus servicios con comodidad, pero no con toda la tranquilidad que quisiera, cediendo un total de nueve puntos con su saque, Cilic rompió el servicio de su oponente por cuarta vez en el día de hoy, al igual que anteriormente, en el momento decisivo. Fue en el séptimo juego, lo que supuso una ventaja de 5-2 para el actual campeón de Cincinatti. Con un tenis sólido, directo y efectivo, Marin Cilic aprovechó su primer, y único, match point, para consolidar su pase a los cuartos de final después de 71 minutos de partido, que se resolvió 6-3 y 6-2.

Duelo de cabezas de serie en cuartos de final

La cosa se complica cada vez más con el paso de las rondas. En cuartos de final, el segundo favorito en este torneo se las verá con el octavo sembrado, Steve Darcis, que viene fresco y casi sin sudar de su cruce con el checo Jiri Vesely, a quien batió por 6-2 y 6-1 en menos de una hora.