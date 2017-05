Grigor Dimitrov y Simona Halep, campeones del Mutua Charity Tie Break Tens

Google Plus

Simona Halep durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El búlgaro Grigor Dimitrov y la rumana Simona Halep se proclamaron campeones del Mutua Charity Tie Break Tens, el torneo que dio el pistoletazo de salida al Mutua Madrid Open 2017, al vencer en la final al español Feliciano López y a la rusa Svetlana Kuznetsova, respectivamente. El evento se disputó en la pista central Manolo Santana ante una grada local que a punto estuvo de cantar la victoria de uno de sus jugadores preferidos.

Dimitrov no da opción con su servicio

Grigor Dimitrov y Daniel Evans fueron los encargados de inaugurar el evento en el cuadro masculino. El búlgaro comenzó más enchufado y se colocó 8-2 en apenas unos instantes pero luego sufrió una gran desconexión que hizo peligrar su victoria. Evans logró situarse con dos puntos de partido, tanto con 11-10 como con 12-11, ésta última con su servicio. Pero el británico cometió una inoportuna doble falta y acabó cediendo el encuentro por 14-12.

El madrileño Fernando Verdasco fue el protagonista del segundo cuarto de final masculino al vencer con autoridad al francés Lucas Pouille por 10-6. Tras el equilibrio inicial, Verdasco impuso su mejor resto para acceder a las semifinales del torneo, en las que ya lo esperaba Dimitrov. En la entrevista posterior al encuentro, el madrileño destacó lo bien que había restado durante el 'Supertiebreak'. "Ha sido muy duro, no hay margen de error. Tienes que jugar los puntos como mejor sabes y estoy contento por cómo he restado", declaró.

Esta ha sido la tercera edición del Tie Break Tens, tras las de Londres hace dos años y la de Viena la pasada temporada ​ Tomas Berdych fue el triunfador del tercer cuarto de final masculino al remontar al estadounidense Jack Sock un 7-3 en contra y terminar venciendo por 12-10 tras una doble falta por parte de Sock. El rival del checo sería el español Feliciano López, que mostró una mayor motivación en su duelo ante el suizo Stan Wawrinka, quien sólo pudo hacer un punto (10-1) ante el toledano, que admitió haberse sentido muy bien en su primer encuentro a la par que declaró sentirse preparado para las semifinales.

Unas semifinales en las que hubo una de cal y otra de arena para el tenis español. Fernando Verdasco tuvo muy cerca la victoria pero terminó sucumbiendo ante Dimitrov por un ajustado 10-8 tras hacerse el búlgaro con los dos últimos puntos del partido. El servicio del búlgaro fue decisivo, así lo reconoció el madrileño. "El sirvió muy bien, apenas me dio opciones al resto. Este formato es muy diferente y puede pasar cualquier cosa, pero ha sido divertido formar parte de esta iniciativa", afirmó. En cambio, Feliciano López se metió en al final al vencer a Berdych por 10-8. El toledano supo contrarrestar el fuerte comienzo de su adversario, que llegó a estar 8-5 arriba, y terminó asegurándose un puesto en la final. López se mostró contento aunque destacó que al principio le costó encontrar el ritmo tras estar casi una hora parado.

Pero por desgracia para Feliciano, Dimitrov volvió a mostrar su enorme pegada al servicio y se llevó el partido decisivo por 10-7. El búlgaro cogió ventaja a mediados del encuentro y ya no la soltó, permitiéndose el lujo de cerrar el choque con un saque directo. López reconoció el mérito de su rival y elogió su excelente servicio. "El sirvió de manera increíble, hizo cuatro saques directos. Di lo mejor de mi mismo pero el fue mejor. No es fácil jugar este tipo de formatos, pero también es muy excitante", concluyó el toledano. Tras recoger su premio de 200.000 dólares, el búlgaro quiso destacar el gran ambiente vivido en la pista, un escenario en el que, según él, es muy bonito jugar.

Halep arrolla en el cuadro femenino

Svetlana Kuznetsova y Madison Keys abrieron el evento en el cuadro femenino con un encuentro sin mucho ritmo pero muy disputado que cayó del lado de la jugadora rusa por 12-10. La polaca Agniezska Radwanska truncó las esperanzas de la española Garbiñe Muguruza, a la que derrotó por un claro 10-5. Tras un comienzo muy fuerte por parte de Muguruza, que llegó a situarse con 5-1 a su favor, la hispano-venezolana entró en barrena y cedió los siguientes nueve puntos de manera consecutiva.

Así explicó Garbiñe sus sensaciones sobre la pista: "Ha sido muy intenso, muy divertido. Es un torneo en el que tienes pocas opciones, pero me lo he pasado bien. Empecé bien pero he fallado un par de bolas y ella comenzó a remontar. Ha sido tan rápido que sin darme cuenta había perdido" sostuvo Muguruza que, a partir de ahora, centrará sus esfuerzos en la fase final del Mutua Madrid Open que dará comienzo este próximo sábado. Así pues, ya teníamos completada la primera semifinal femenina, Kuznetsova frente a Radwanska.

Esta edición contó con la posibilidad de pedir el Ojo de Halcón, inusual al tratarse de una superficie de tierra batida La rumana Simona Halep y la puertorriqueña Monica Puig completaron la nómina de semifinalistas del evento al vencer con claridad a la británica Johanna Konta y a la rusa María Sharapova. Halep, vigente campeona del torneo de Madrid, venció en un visto y no visto a Konta por el marcador más contundente en el cuadro femenino, 10-2. Puig, por su parte, venció por 10-6 a una Sharapova que, a pesar de contar con el apoyo de la mayor parte de la grada, no encontró nunca buenas sensaciones y se despidió a las primeras de cambio.

No hubo color en las semifinales femeninas. Tanto Kuznetsova como Halep se mostraron mucho más sólidas y vencieron con claridad. Kuznetsova, por 10-6 a Radwanska y Halep por un marcador muy similar, 10-5 a Monica Puig. La rumana había llegado a la final de una manera arrolladora y en la misma tampoco dio opciones a su rival. Halep dominó de principio a fin y con ayuda de su gran derecha desarboló a Kuznetsova para vencer por 10-6 y llevarse los 200.000 dólares de premio.

Kuznetsova se rindió a la superioridad de su rival afirmando que dio todo lo que pudo pero que no fue suficiente. "Creo que lo hice lo mejor que pude pero ella jugó demasiado bien. La felicito por el triunfo, se lo ha merecido", añadió. Halep, por su parte, destacó las buenas sensaciones que tuvo con su raqueta y espera que esto tenga continuidad en la fase final del torneo de Madrid. "Me sentí muy bien. Espero que esto me dé confianza de cara al torneo, en el que espero llegar de nuevo a la final", declaró la vigente campeona del Mutua Madrid Open que también quiso agradecer al público madrileño su presencia a estas horas de la noche.

Pero esto no ha sido más que un aperitivo de lo que veremos a partir de mañana viernes. Los mejores tenistas del mundo volverán a darse cita un año más en la Caja Mágica. ¡Qué comience el espectáculo!