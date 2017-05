Garbiñe Muguruza: "No me siento favorita"

Garbiñe Muguruza durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Garbiñe Muguruza atendió a los medios de comunicación en el Media Day del WTA Premier Mandatory de Madrid. La actual número seis del mundo afirmó tener buenas sensaciones a la hora de afrontar un torneo que históricamente no se le ha dado demasiado bien. "Me encuentro bien, he llegado más pronto este año para poder adaptarme mejor a la diferencia de altitud que hay aquí, algo que nosotras sí que notamos bastante. Intentaré mejorar mis anteriores resultados. Siempre estoy contenta de estar aquí, me encanta aunque esto también puede convertirse en un arma de doble filo", declaró Muguruza que también sostuvo que no ha cambiado nada del año pasado a este. "Creo que sigo siendo la misma, obviamente ahora tengo un Grand Slam en mis espaldas pero me veo con más ganas de conseguir más trofeos".

Muguruza ha vencido a Bacsinszky las tres veces en las que se han enfrentado

La suiza Timea Bacsinszky será la primera rival de Muguruza en el Mutua Madrid Open. Así destacó la española la dureza de su primera oponente. "Todas las veces que he jugado contra ella ha sido difícil. Recuerdo la final de Pekín en 2015, un partido muy duro. Es una buena rival para empezar. Siempre digo que no hay rival fácil. Ahora mismo no es cabeza de serie, pero será una dura rival". Sobre la posibilidad de que el hecho de haber disputado muchos encuentros que se han decidido en el último set pueda ser una ventaja psicólogica, Muguruza afirmó que "cuantos más partidos juegues, más experiencia tienes y más aprendes determinadas cosas, como estar más tranquila en pista, algo que a veces me cuesta bastante. Supongo que me ayudará".

Al ser un torneo con más altura que los demás en tierra batida, el servicio se antoja muy importante para Garbiñe, que afirmó haber estado entrenando ese golpe, consciente de que puede ser vital en un torneo como este. Al ser preguntada sobre si se sentía favorita, la actual campeona de Roland Garros fue contundente en su respuesta. "No me siento favorita, nunca he jugado demasiado bien aquí. Mi primer objetivo será mejorar mis anteriores resultados aquí", aclaró Muguruza que citó a Simona Halep y Dominika Cibulkova como algunas de las favoritas al título.

Garbiñe no disputará este año el torneo de dobles, a diferencia de años anteriores donde hizo pareja con Carla Suárez

La vuelta de María Sharapova a las pistas tras su sanción por dopaje se ha convertido en un tema de debate estos días. Muguruza no quiso entrar a valorar si es justa o no su invitación y se limitó a señalar que será una rival a tener en cuenta en el torneo. En cambio, la pupila de Sam Sumyk sí que valoró su experiencia en el Tie Break Tens disputado en el día de ayer. "Es muy intenso, muy rápido. Si haces dos errores demás estás eliminado. Pero me lo pase bien, es algo diferente puesto que estás hablando con los otros jugadores mientras juegas. Fue un ambiente mucho más distendido", declaró.

Por último, la tenista de Caracas admitió encontrarse recuperada físicamente de las molestias sufridas a principio de temporada. "He sido muy propensa a las lesiones durante mi carrera y espero que ahora no me pasa nada. He tenido más tiempo que otros años para descansar y ahora mismo me encuentro sin dolores", finalizó.