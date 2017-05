Pliskova: "Ha sido una victoria muy importante para mí"

Karolina Pliskova durante su encuentro de hoy ante Tsurenko. Foto: zimbio.com

Karolina Pliskova tuvo un duro estreno en el Mutua Madrid Open. La checa, segunda cabeza de serie, analizó en rueda de prensa su victoria ante la ucraniana Lesia Tsurenko, quien la llevó hasta el tercer set. "Tengo la sensación de que todo el mundo juega muy bien contra mí en tierra, supongo que es normal. No estoy del todo contenta por cómo he jugado hoy, salvo en el final del tercer set. David (su entrenador) me dijo que fuera un poco más agresiva porque estaba perdiendo todos los peloteos. Fue duro, no me gusta jugar enfrente de jugadoras como Tsurenko. Tampoco he servido bien hoy, no he conseguido tantos puntos gratis como habría querido. Pero lo mejor es que a mediados del tercer set he logrado jugar a mi mejor nivel y he ganado. Al fin y al cabo he conseguido ganar, una victoria muy importante para mí", declaró.

Pliskova incidió en haber sacado adelante el partido a pesar de haber cedido en cinco ocasiones su servicio. "Fue duro, hoy no tuve demasiados puntos gratis. Pero eso no significa que no pueda ganar si no saco bien. Puedo tener la iniciativa desde el fondo y tirar fuerte con mi derecha. Además mi segundo servicio mejoró mucho. Realmente no espero que mi servicio sea decisivo en esta superficie, ya que es muy diferente con respecto a otras", añadió.

Pliskova sacó adelante el primer set en la muerte súbita tras no poder hacerlo con su servicio en el 5-3. Preguntada sobre si es más estresante mentalmente el hecho de tener el partido en sus propias manos y no conseguir cerrarlo, la checa no tuvo ninguna duda. "Probablemente cuando tengo la posibilidad de ganar en mi propia raqueta y no lo hago. Es una situación que sólo depende de mí, no de mi rival. Pero cuando alguien está jugando realmente bien, incluso mejor que yo, esto puede suceder. Es deporte, es tenis. Sólo unos pocos puntos marcan la diferencia. Lo que tengo claro es que si juegas agresivo, consigues el punto. Si no, lo pierdes", sentenció.

Cibulkova no se pone ninguna meta

En el día de su 28º cumpleaños, Dominika Cibulkova atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación del Mutua Madrid Open y aclaró que no tiene expectativas demasiado altas en sí misma debido a su reciente lesión en la muñeca, de la que afirma que cada día va mejor. "Me siento bien físicamente, al 100%. Hoy mismo he estado entrenando un poco en la pista y me siento bien, aunque no haya tenido mucha preparación (Cibulkova llegó ayer por la noche a Madrid). Por primera vez en todo el año no siento ninguna expectativa en mí misma. Eso me puede ayudar o no, pero estoy deseando jugar mañana mi primer partido", declaró la eslovaca que reconoce que este torneo le trae muy buenos recuerdos, no en vano, es la actual subcampeona. "El año pasado jugué muy bien aquí, cogí mucha confianza para el resto de la temporada. Fue el primer torneo en el que conseguí ganar varios partidos seguidos y estoy muy emocionada de volver a Madrid".

Cibulkova afirmó que la tierra batida y Roland Garros son su parte favorita de la temporada

La serbia Jelena Jankovic será la primera rival de Cibulkova en el torneo. La eslovaca afirmó que será un gran test enfrentarse a la ex número uno del mundo. "Va a ser muy duro, ella es una buena jugadora y además tiene mucha experiencia. Cada vez que he jugado contra ella ha sido muy difícil pero estoy preparada físicamente para este partido", explicó.

Preguntada acerca de su relación con las dos mejores tenistas españolas del circuito, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, la vigente campeona del WTA Finals declaró tener un gran relación con ambas. "Me llevo muy bien con ambas. He entrenado muchas veces con Garbiñe, es una gran persona. Me alegré por ella cuando ganó Roland Garros, además me gusta su estilo tan agresivo. Y de Carla, pienso lo mismo, es una jugadora que me encanta. Hemos jugado muchos partidos entre nosotras, recuerdo el año pasado cuando me ganó en tres sets en París. Siempre me gusta jugar con jugadoras como ellas, con las que tengo tan buena relación. Hablo mucho con ellas, incluso cuando estamos en el vestuario o entrenando", agregó.

Por último, Cibulkova no quiso dar ninguna favorita para levantar el título la semana que viene. "Todo está muy abierto, lo cual es bueno para mí. No tengo el valor de decir quién va a ganar aquí o en los próximos torneos, ya veremos. Todas las grandes jugadoras tiene un nivel muy alto.", finalizó.