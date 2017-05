Bouchard rompe su maldición en Madrid

A la cuarta fue la vencida para Eugenie Bouchard. La canadiense, actual número 60 del mundo, consiguió su primera victoria en el Mutua Madrid Open al doblegar en la pista central Manolo Santana a la francesa Alizé Cornet por dos sets a uno. Con esta victoria, Bouchard no sólo rompe su gafe en Madrid sino que además termina con una mala racha de cinco torneos consecutivos cayendo en primera ronda.

Bouchard fue más agresiva que su rival: 23 golpes ganadores por 18 errores no forzados. Cornet se quedó en 20 winners y el mismo número de errores​ Bouchard mostró su lado más sólido en un primer set en el que aprovechó, en el tercer juego, una de las dos opciones que tuvo al resto para llevarse el primer set por 6-4. La canadiense dominó los tempos del encuentro y con su servicio estuvo muy efectiva, 73% de puntos ganados con primero y un 71% con segundo, lo cual se tradujo en que Cornet no dispuso de ninguna bola de rotura. La francesa no fue mucho peor que su rival durante la primera manga, no en vano ambas acabaron con el mismo número de golpes ganadores y errores no forzados, siete y ocho, pero con su segundo servicio sólo ganó el 50% de los puntos.

Bouchard desarbola a Cornet en el tercero

Tras el primer set, la solidez de Bouchard desapareció por completo. De hecho, tampoco Cornet ofreció sus mejores prestaciones pero logró aprovechar las múltiples oportunidades que le dio Bouchard para reengancharse al partido y devolver el 6-4 del primer set a su rival. La canadiense estuvo tres veces por delante en este segundo parcial (1-0, 2-1 y 3-2) pero en ninguna de ellas fue capaz de consolidar su ventaja y vio cómo Cornet, sin hacer nada del otro mundo, lograba empatar el choque.

A pesar de perder el segundo set, Bouchard era consciente de que el partido seguía estando en su mano. Si la canadiense recuperaba la versión atacante del primer set, tendría muchas posibilidades de lograr la victoria. Y así fue. La tenista de Montreal se fue a por el choque desde el primer punto y en el último set recordó a la jugadora que llegó a ser número cinco del mundo hace tres años. Mezclando de manera perfecta la defensa y el ataque, Bouchard desesperó a Cornet, que tras perder su servicio en el tercer juego se vino completamente abajo y acabó encajando un contundente 6-1 en la manga decisiva.

El siguiente reto de la mediática tenista canadiense podría ser medirse a la rusa María Sharapova en la segunda ronda, un duelo que se antojaría espectacular. Aunque para eso, la siberiana tendrá que vencer primero a la croata Mirjana Lucic-Baroni mañana domingo.