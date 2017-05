Pella ganó la batalla de Munich

Google Plus

Guido Pella jugará su segunda final de ATP buscando su primer título. Imagen: AFP

El triunfo le costó mucho al argentino, que debió batallar para doblegar a Chung, un tenista muy rápido y sólido en defensa que lo obligó casi siempre a pegar una pelota más para ganar cada punto. No jugó su mejor tenis el argentino en el primer set y el surcoreano aprovechó sus chances para quedarse con el parcial por 6-4. Pero insistió el Pella y logró torcer el rumbo del partido en el segundo set. Un quiebre en el undécimo juego le permitió tomar ventaja de 6-5 y cerró el set con su servicio. En el tercero mantuvo la intensidad Pella y con un quiebre noveno inclinó la balanza a su favor y selló la victoria y el pase a la final con un buen juego de saque.

Chung comenzó mandando

El comienzo del partido mostró muy sólido al surcoreano que quebró rápidamente para ponerse tres a cero. Pella estuvo en el comienzo muy inseguro y sin ritmo. En el cuarto juego del primer set, volvió el surcoreano a tener cuatro oportunidades de quebrarle al argentino, quien resistió en cada oportunidad de quiebre con buenos saques y empezando a tirar golpes a las líneas. Logrando luego Pella quedarse con su saque.

Pella comenzó a entrar en ritmo, siendo más agresivo, empezando a provocar errores no forzados de Chung, lo que le permitió quebrar y ponerse de nuevo en partido. El argentino empezó a realizar su mejor juego, pareció haber descifrado el arsenal de golpes que había desarrollado el surcoreano, igualando en tres el set. Chung no podía meterse en partido, el argentino se colocó con tres puntos de quiebres a su favor, gracias a tres errores no forzados del surcoreano. Chung, luego de un grito de guerra que sorprendió a todos, salvó los tres puntos de quiebre, el ultimo con una capacidad de resistencia notable y cerró su juego de saque, haciendo una demostración de enorme coraje.

Las devoluciones de Chung sobre el revés de Pella en el quinto juego de saque empezaron a lastimar al argentino, que volvió a descontrolarse haciendo además una carísima doble falta, que lleva al surcoreano a tener tres set point. El argentino logró salvar el primero con su primer saque, pero no logro oponer resistencia y termino quebrando y quedándose con el primer set.

Pella con más coraje y tenis

En el inicio del segundo set ambos se quebraron su saque, pero el argentino aunque perdió su juego de servicio tenía otra faceta, era más agresivo y ya los embates de Chung sobre su revés no le generaban tantos problemas. Esto permitió que el juego se iguale y que ambos mantengan el saque hasta el undécimo juego con el saque de Chung.

Pella empezó a realizar devoluciones aún más profundas, llevando al surcoreano a cometer errores no forzados y con un tremendo punto donde Guido fue de lado a lado, definió con una derecha brutal y quebrar el saque y después con su saque quedarse con el set.

Juego de resistencia

Ambos venían de dos partidos durísimos en cuartos de final, y el ritmo del partido era demasiado vertiginoso. Esto empezó a pasar factura en el físico de ambos jugadores, ya los golpes no eran tan precisos y los saques empezaban a ser menos profundos. Ambos quebraron los dos primeros juegos de saque de sus rivales. Para después salvar Chung el juego de saque más largo del partido, donde los dos tuvieron un desgaste físico terrible ya que los peloteos fueron muy largos, con golpes angulados y con una gran tensión. Parecía que después de salvar el saque el surcoreano podía salir mejor parado y quedarse con el partido, pero Guido Pella empezó a mejorar su servicio, tratando de acortar los puntos tomando la red.

Ambos mantuvieron su saque hasta el noveno juego, donde con el saque de Chung, Pella empezó a meterse dentro de la cancha con el segundo servicio del surcoreano, poniendo a jugar todo el tiempo a Chung con el revés y logrando el quiebre y con ello terminar con la resistencia del jugador asiático. Pella ganó fácil su juego de saque y con ello se quedó con un partidazo Pella hoy fue puro corazón y coraje, gran partido de ambos que dejaron todo lo que tenían de resto.