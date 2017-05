Arruabarrena avanza en Madrid

Google Plus

Lara Arruabarrena golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

Los tenistas españoles no habían tenido una buena jornada, solo un jugador pudo clasificarse a la ronda final de la clasificación masculina y en mujeres, Silvia Soler cayó derrotada en manos de Oceane Dodin. El encuentro se atrasó porque todos los cruces disputados en el Estadio Manolo Santana a lo largo del día se definieron en tres sets, y este duelo no iba a ser la excepción.

Lara empezó el partido muy pasiva, su prioridad, en el primer parcial, fue tratar de meter muchas bolas y no salir a ganar los puntos. Esta estrategia no le funcionó, la tenista española perdió el primer set por seis juegos a cuatro y estuvo al borde de la eliminación tras un mal inicio en la segunda manga. La tenista americana, Christina Mchale, se adelantó por cuatro juegos a cero en el segundo set. Fue ahí cuando Alejo Mancisidor, entrenador de la española, intervino para revertir la situación. Alejo le hizo saber a Lara que si no comenzaba a atacar, se iba a despedir rápidamente del torneo.

Desde ese momento, la tenista nacida en San Sebastián apostó por un juego más arriesgado, y el resultado se fue acomodando a su favor. Lara fue recuperando los quiebres recibidos y logró llevar el set al desempate. En el tie break, Mchale no tuvo nada que hacer y la española llevó el encuentro a un tercer y definitivo set. La confianza de Arruabarrena era otra, no le dio respiro a su rival y supo adelantarse en el marcador. Mchale buscaba respuestas en su entrenador, el chileno Nicoás Massú, pero ya era demasiado tarde para cortar la racha positiva que atravesaba Lara.

El resultado final del tercer set fue 6-2. Al termino del partido, la española habló de lo importante que fue el cambio de estrategia y agradeció al público por el apoyo brindado a lo largo de la noche. En la siguiente ronda, Arruabarrena se medirá contra la ganadora del partido entre Lucie Safarova y Barbora Strycova que jugarán el domingo en el cuarto turno de la pista seis.