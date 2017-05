Novak Djokovic: "Hemos tomado la decisión adecuada"

Novak Djokovic durante la fiesta previa al comienzo del Mutua Madrid Open. Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Tras anunciar el final de su relación profesional con Marian Vajda y el resto del que ha sido su equipo durante los últimos diez años, había mucha expectación por escuchar a Novak Djokovic en el Media Day del Mutua Madrid Open. El serbio reconoció que no fue una decisión fácil de tomar pero que ha sido lo mejor. "No ha sido fácil tomar esta decisión, ni para mí ni para mi equipo. Pero creo que todos necesitábamos este cambio. Fue una decisión mutua. No puedo agradecer lo suficiente el sacrificio que todos ellos han hecho por mí. Juntos hemos compartido grandes momentos y nuestra amistad permanecerá siempre", declaró Djokovic, que insistió en que esto no afectará a su relación personal con Vajda y el resto del equipo.

"La separación profesional no afectará a nuestra relación personal. He estado con ellos cerca de diez años. Hemos construido una relación que seguirá el resto de nuestras vidas. Desde mi punto de vista, es hora de intentar algo nuevo", afirmó. El de Belgrado dejó claro que ahora mismo no está pensando en quién puede ser su nuevo entrenador. "Voy a tomarme un poco de tiempo para pensar quién será mi próximo entrenador. Ahora mismo quiero tomarme las cosas con calma y cuando llegue el momento adecuado y la persona adecuada, estaré encantado de compartirlo con vosotros".

Djokovic quiso destacar el apoyo de su familia, especialmente de su hermano Marko y confirmó que Pepe Imaz seguirá trabajando con él "Ha sido muy emocional, no sólo para mí, sino para todos.Todos nosotros hemos compartido una maravillosa relación, ellos son mi familia también. Lo hemos aceptado de la mejor manera posible y ahora todos estamos deseosos de ver qué nos deparará el futuro", continuó relatando Djokovic acerca de la separación con el resto de equipo. El serbio también fue preguntado acerca de cuáles son sus expectativas después de no haber arrancado demasiado bien el año. "Por supuesto, siempre pienso en ello. Siempre trato de analizar mi juego y de mejorar constantemente cada aspecto del mismo. En los últimos seis meses no he conseguido tantos buenos resultados como antes y quizá esa sea la razón por la cual necesitaba este cambio", explicó.

Por último, el serbio fue cuestionado sobre si su separación con Marian Vadja puede convertirse en una pequeña ventaja o desventaja con respecto a los otros miembros del denominado Big-4, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafa Nadal. "Bueno, en esta situación particular, no puedo compararme con Roger, Rafa o Andy. Ellos tienen su propio equipo, no creo que esto sea una ventaja para mí. Lo único en lo que pienso ahora es estar concentrado para dar el mejor nivel de mí mismo, tanto como persona como en la pista. En estos momentos, estoy cómodo conmigo mismo y creo que he tomado la decisión adecuada", finalizó.