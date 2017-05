Wawrinka: "Me siento preparado para hacerlo bien en Madrid"

Stan Wawrinka durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Stan Wawrinka fue otro de los grandes protagonistas del Media Day ATP del Mutua Madrid Open afirmando ante los medios de comunicación presentes que se siente bien y con ganas de competir bien en Madrid. "Me siento bien, he estado entrenando mucho en estas últimas dos semanas y creo que estoy preparado al 100%. Ojalá pueda conseguir un buen resultado en Madrid, ese es mi objetivo. Sé que puedo jugar bien aquí, a pesar de que las condiciones no son fáciles. Creo que mi primer partido será el miércoles, o sea que todavía tengo varías días para prepararme mejor", explicó Wawrinka que ha compartido varios entrenamientos durante esta semana con el búlgaro Grigor Dimitrov. Así elogiaba el suizo a su compañero. "Es un buen amigo, hemos entrenado mucho juntos, incluso jugando dobles. Ha sido una buena semana entrenando con él, los entrenamientos han sido de mucha intensidad".

Wawrinka fue finalista de este torneo en 2013. Sin embargo, en los últimos años ha caído siempre muy pronto. "Las condiciones de juego aquí no son las mismas que en torneo normal de tierra, por eso es importante sentirte bien en la pista, sentirte preparado y saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Como ya he dicho antes, sé que puedo jugar bien aquí, ya lo hice en el pasado. Sólo espero comenzar de la mejor manera posible el torneo", declaró.

Wawrinka no tuvo ninguna duda en afirmar que Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia sobre tierra batida El triple campeón de Grand Slam no quiso ver este torneo como una preparación para lo que viene, Roland Garros. Wawrinka afirmó que "este es un torneo muy importante, por eso está en mi calendario, pero no siento que lo que haga aquí pueda tener algo que ver con mi preparación de cara a París. Vengo aquí para jugar bien, conseguir un gran resultado y no estoy pensando en otra cosa. Para mí es muy importante lograr buenos resultados en cada torneo que disputo", aclaró.

Por último Wawrinka quiso destacar, según él, su consistente inicio de año. "Trabajo cada día para dar lo mejor de mí mismo en cada partido. Hasta ahora, el año está siendo bueno. Alcancé las semifinales en Australia y la final en Indian Wells. Estoy jugando bien y mi objetivo es mantener este nivel de juego y de resultados", sostuvo.