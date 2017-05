Angelique Kerber: "Estoy muy contenta de cómo he jugado hoy"

Angelique Kerber durante su partido de hoy en el Mutua Madrid Open. Foto: zimbio.com

La primera cabeza de serie del Mutua Madrid Open, la alemana Angelique Kerber, compareció en rueda de prensa para analizar su sólido estreno en el torneo derrotando a la húngara Timea Babos por 6-4 y 6-2 en el primer encuentro de este domingo en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. La teutona se mostró muy contenta de su puesta en escena en Madrid. "Creo que ha sido un buen partido para mí, especialmente después del último partido que jugué la semana pasada. Por eso estoy satisfecha por la manera en la he comenzado el torneo. Aún así, no fue un partido sencillo. Creo que el marcador no ha reflejado lo duro que ha resultado. Al final cada juego estuvo muy competido, ambas gastamos mucha energía hoy. En definitiva, estoy contenta por haber vencido en dos sets y de jugar cóm he jugado", sostuvo.

Al igual que Karolina Pliskova en día de ayer, Kerber también fue preguntada sobre la experiencia de compartir este evento con los jugadores masculinos de la ATP, algo que según ella no tiene nada de malo. "Creo que es una buena idea que estemos todos juntos, aunque es un poco duro los primeros días. Por eso intento estar aquí, para después tener la oportunidad de volver al hotel y tener tiempo para mis cosas. Pero en general, es algo bueno disputar el torneo al mismo tiempo que los hombres", declaró.

La segunda mejor jugadora del mundo volvió a insistir en la importancia de haber comenzado con buen pie un torneo que, históricamente, no se le dado especialmente bien. "Ha sido una buena manera de comenzar. Ya sabes, había perdido aquí en la primera ronda los últimos tres años y obviamente no es el mejor torneo en el que he jugado. Cada partido en el que consiga la victoria, será muy bueno para mí y más ritmo y confianza iré cogiendo. Sé que no he jugado nada bien en las últimas ediciones, pero espero que eso pueda cambiar este año. Ya veremos", concluyó una optimista Angelique Kerber.