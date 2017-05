Andy Murray: "Tengo altas expectativas aquí"

Andy Murray durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Una de las presencias más destacadas del Media Day ATP del Mutua Madrid Open fue la del mejor tenista del mundo, el escocés Andy Murray. El número uno del ránking ATP declaró sentirse cada vez mejor, tanto física como tenísticamente, y espera desplegar de nuevo su mejor tenis en Madrid. "Me gusta este torneo. He jugado muy bien aquí, especialmente los dos últimos años. Creo que la altura de Madrid me ayuda mucho en mi juego, hace que todo vaya más rápido, lo que viene muy bien a mi tenis. Estar en Barcelona fue muy positivo para mí, pude jugar tres partidos, dos de ellos muy largos, en tres días. Obviamente, hubiera querido disputar algunos más, pero estoy contento de cómo estoy jugando ahora y mis movimientos son cada vez mejores", agregó.

El británico incidió mucho en la importancia de servir bien, algo que no ha conseguido del todo desde que volvió de la lesión que sufrió en el codo. "He estado entrenando mi servicio estos últimos días, porque se trata de una de las partes más importantes de mi juego. El año pasado conseguí muy buenos resultados gracias a mi servicio, algo que no he podido hacer ni en Montecarlo ni en Barcelona. No es fácil ganar partidos si pierdes muchas veces tu servicio. Espero hacerlo mejor esta semana", admitió.

Una de las preguntas obligadas por parte de la prensa fue acerca de uno de los temas candentes esta semana en el mundo del tenis, la ruptura de Novak Djokovic con todo su equipo técnico. A ese respecto, Murray contestó que para los tenistas "es muy difícil estar viajando todo el tiempo y más, el hacerlo con las mismas personas durante tanto tiempo. Mucho tiempo viajando, mucho tiempo alejado de la familia. Quizá Novak haya pensado que es el momento de cambiar. No lo sé, no he hablado de esto con él. Lo que es evidente es que Novak y su equipo han conseguido grandes éxitos en los últimos años, pero diez años es mucho tiempo. Veremos los siguientes pasos que dará Novak", sostuvo.

Volviendo al torneo y a lo que espera de él, el escocés explicó que sus expectativas son altas, no sólo en Madrid, sino en las próximas semanas, muy importantes para él dado que la cantidad de puntos que tiene que defender es enorme. "Tengo grandes expectativas, quiero hacerlo bien estas próximas semanas. Para muchos, es la parte más importante del año. Va a haber muchos torneos importantes en apenas unas semanas, uno detrás de otro. Evidentemente, la temporada de hierba también es clave para mí, pero estoy motivado de cara a las próximas semanas".