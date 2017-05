María Sharapova: "Lo más importante ahora mismo es jugar"

María Sharapova durante el MMO 2015. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

María Sharapova regresó de manera triunfal al Mutua Madrid Open tras no haber podido participar el año pasado por su sanción de 15 meses por dopaje. La rusa, que derrotó a la croata Mirjana Lucic-Baroni en tres sets, destacó por encima de todo la importancia de haber recuperado la dinámica de partidos de antes de la sanción.

Sharapova y Bouchard rememorarán la semifinal de Roland Garros de 2014, con triunfo para la rusa en tres duros sets "Lo más importante para mí, en lo que estoy concentrada, es un jugar cuantos más partidos pueda. No creo que tuviera muchas expectativas, simplemente lo que me importaba es que mi cuerpo estuviera listo para volver a competir. Todos los días son diferentes, en unos te sientes más contenta y en otros, en cambio, un poquito peor. Pero es normal, es parte del proceso, del viaje que acabo de comenzar", declaró una Sharapova que no quiso hacer ningún comentario acerca de la acusación de "tramposa" que hizo sobre ella la que va a ser su siguiente rival en el torneo, la canadiense Eugenie Bouchard, aunque sí que habló de lo que espera de ese partido. "En términos de juego, no creo que vaya a ser un partido muy diferente con respecto al que he disputado hoy. Es decir, tener enfrente de nuevo a una jugadora muy agresiva, que toma muchos riesgos y que no te da demasiado ritmo. Espero poner en práctica todo lo que he hecho bien hoy", aclaró.

Con respecto a su partido frente a Mirjana Lucic, Sharapova admitió que no es fácil jugar contra este tipo de jugadoras tan pegadoras como la croata y destacó su mejoría con el servicio en el final del encuentro. "No estoy segura de cómo describir el partido. Todo ha ido muy rápido. Ella ha jugado muy bien y sabes que con jugadoras como ella, tienes que ser paciente. Ella tiene un juego tan agresivo que en muchas ocasiones no puedes hacer demasiado. En los dos primeros sets no serví nada bien, mi porcentaje de primeros saques fue muy bajo. Definitivamente, en el tercero conseguí mejorarlo y eso me ayudó mucho. Al mismo tiempo, también pude leer el servicio de mi rival mucho mejor en la parte final del partido", agregó.

La rusa se mostró encantada por el apoyo que sintió de la grada y particularmente, de muchos compatriotas suyos que se hicieron notar en la pista central de la Caja Mágica. "La verdad es que, para ser una primera ronda, he visto que había mucha más gente que en años anteriores. En los primeros partidos, el ambiente estaba mucho más tranquilo, pero hoy la gente ha estado muy metida en el partido. Además también pude ver a muchos aficionados rusos en la pista".

Por último, la rusa aseguró que, a pesar de haber estado fuera de las pistas durante 15 meses, nada ha cambiado en ella. "Creo que sigo siendo la misma. Sigo teniendo la misma rutina, la misma manera de entrenar. Sigo rodeada de mi equipo, no ha cambiado nada", afirmó.