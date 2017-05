Garbiñe Muguruza: "No ha sido mi día"

Garbiñe Muguruza durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Otra vez Garbiñe Muguruza se despide de Madrid a las primeras de cambio. Tras ceder por 6-1 y 6-3 ante la suiza Timea Bacsinszky, la española compareció con gesto serio en la rueda de prensa posterior al partido admitiendo que hoy no estuvo ni mucho menos a la altura de lo que se espera de ella.

"Honestamente, siento que hoy no fue mi día. No jugué bien, fallé demasiadas pelotas que no debería fallar ante una jugadora tan inteligente como Timea. Es una buena jugadora, especialmente en los momentos clave. Ha sido decepcionante perder hoy, sé que el otro día dije que no tenía ninguna expectativa de ganar, pero hubiera deseado haber jugado mejor ya que he estado entrenando muy duro estos últimos días", sostuvo Muguruza que volvió a recalcar que no es una jugadora diferente tras conquistar el año pasado Roland Garros. "Nada ha cambiado, pienso que sigo siendo la misma persona, con el mismo equipo y mis mismos métodos de entrenamiento. Quizá siento más responsabilidad en algunas situaciones, pero aparte de eso, nada ha cambiado realmente".

La tenista de Caracas aseguró que tratará de analizar el partido con su equipo con el objetivo de mejorar la actuación de hoy, de cara sobre todo a lo que viene: Roma y Roland Garros. "Lo que voy a hacer ahora es reunirme con mi equipo para tratar de analizar lo que ha pasado hoy e intentar mejorarlo. París está muy cerca, pero ahora no pienso en eso. Lo que quiero es que lo que ha sucedido hoy no vuelva a pasar en lo que resta de año", afirmó la actual número seis del mundo que no supo encontrar alguna razón exacta para explicar su mala actuación en el día de hoy. "Quizá me haya sentido un poco nerviosa por jugar en casa, pero no sé lo que ha pasado exactamente. Lo que sé es que hoy no he jugado bien, mi nivel ha sido muy bajo en comparación con otros días. Tengo que encontrar la manera de que esto no vuelva a suceder, tratar de evitarlo", aseguró.

Hubo un momento en el segundo set en el que Muguruza y el público madrileño soñó con la remontada. La española comenzó mandando 3-0 pero al igual que le ha sucedido en otras ocasiones, su inestabilidad quedó patente al encajar seis juegos seguidos. "En el segundo set me he puesto 3-0 arriba, jugando buenos puntos pero justo ahí he vuelto a perder el rumbo del partido. Creo que ella fue muy inteligente con su servicio. Recuerdo un par de saques directos suyos en los momentos clave, ya sabes, un par de detalles lo pueden decidir todo", explicó.

Muguruza sigue sin encontrar explicación a su mal rendimiento en Madrid aunque puntualiza que la altura puede ser un factor negativo para ella. "Como ya he dicho, no he jugado nunca bien a causa de la altura. Ella sirvió bien y yo, todo lo contrario. Cuanto trataba de conseguir algún saque directo, en vez de eso cometía doble falta. No he servido tan bien como podría, ese ha sido el principal problema", afirmó Muguruza que aseguró que esta derrota no cambia sus planes de cara a los próximos torneos. "Tengo Roma en apenas una semana, y después de Roland Garros está la hierba con Birmingham, Wimbledon y los demás torneos. Trataré de jugar mejor en Roma. ¿Qué otra cosa puedo decir?