Kerber hace los deberes

Temporada complicada hasta el momento para Kerber, que después de caer en cuartos de final de Brisbane, firmar una segunda ronda en Sidney, la cuarta ronda en Australia, y posteriormente caer en su segundo partido en Doha para perecer en las semifinales de Dubái, Angelique Kerber no levantaba cabeza cayendo en la cuarta ronda de Indian Wells y en los cuartos de final de Miami, para a continuación llegar a la final de Monterrey sin lograr conquistar el título, siendo su último torneo disputado el WTA de Stuttgart, cita en la que no superaba su primer partido, llegando así con un sinfín de dudas a su primer encuentro en el Premier Mandatory de Madrid, cita a la que acudía con ganas e ilusión, las propias de ser la primera cabeza de serie del evento, teniendo que batirse en duelo a las primeras de cambio en la capital española con la húngara Timea Babos, número treinta y cuatro del ránking WTA. En los enfrentamientos entre ambas, sin ninguna duda Kerber era la gran dominadora al llevarse los últimos cuatro partidos, siendo en 2016 el compromiso en el que se veían las caras por última vez.

Kerber no da opciones

Debutar en un torneo de nivel nunca es fácil, se ponen a prueba los entrenamientos realizados, y Kerber arrancaría su participación en Madrid de la mejor forma posible, quebrando el saque de su contrincante. A las primeras de cambio Babos entregaba una bola de rotura que la alemana no dudaba en aprovechar para llegar hasta el 1-0, el cual se convertiría a continuación en el 2-0 con la consolidación del quiebre, pero el festival de Angelique no había hecho más que comenzar, puesto que en el siguiente servicio de Timea rompía por segunda vez para llegar hasta el 3-0, no pudiendo consolidar en este caso el break logrado para que Babos recortara distancias hasta el 3-1, y al instante pusiera el 3-2.

De ahí en adelante los juegos pasarían con más pena que gloria hasta que Kerber llegaría hasta el 5-3, momento en que su primera oportunidad de llevarse el set llegaría al resto, con tres bolas de set que no aprovechaba para tener que hacerse con la manga en su servicio, valiendo un 40-15 para que en su cuarta bola de set cerrara el parcial por 6-4 después de 45 minutos de partido sin que en ningún momento Babos le perdiera la cara al encuentro.

Kerber sentencia el partido por la vía rápida para llegar a segunda ronda donde la espera Siniakova

Tras un pequeño descanso nada cambiaría sobre la pista Manolo Santana, y es que tras dos juegos de calma, en los que ambas tenistas solventaban su servicio hasta que con 1-1 en el marcador Kerber rompía el saque de su contrincante por dos veces, lo cual le permitía llegar hasta el 5-1 con las consolidaciones de las roturas. Babos alargaba el partido llevándose su servicio y pasando la presión a Kerber, que con 5-2 a favor no encontraba ningún problema para acceder hasta el 40-15 que le llevaba su primera bola de partido al casillero, haciéndose con el segundo parcial por 6-2, y por ende se llevaba el partido por 6-4 y 6-2 después de una hora y veintiún minutos de partido. En la segunda ronda se tendrá que batir en duelo con la checa Katerina Siniakova, actual número 39 del ránking WTA a sus veinte años, siendo una de las nuevas promesas jóvenes del tenis checo.