Carla Suárez inicia con remontada su andadura en Madrid

Carla Suárez golpeando una bola con su mejor arma: el revés. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

La jugadora española Carla Suárez (nº 23 del ránking WTA), ha sobrevivido a su primer envite en el Mutua Madrid Open, en el que perdió el primer set pero se apuntó los dos siguientes para remontar a Shuai Peng. 3-6, 7-5 y 6-0 en dos horas y cinco minutos fue el resultado final que permitirá a la canaria estar en la segunda ronda del torneo de la capital de España.

Hay que tener en cuenta que Carla no llegó al torneo al 100% físicamente debido a molestias en la espalda, lo cual posiblemente influyera en que no empezara el partido demasiado bien. En el segundo juego de la primera manga, la china puso tierra de por medio al quebrar el saque a Suárez, y después llegó a tener dos oportunidades para colocarse con 4-0, pero a pesar de que Carla logró maquillar el marcador, no pudo evitar que Peng se llevara la primera manga por 6-3.

Segundo set: las tornas cambian a favor de Carla

El segundo parcial fue el que vio el principio de la remontada de la española: en el cuarto game consiguió un break que le permitió poner el 3-1 en el marcador. El siguiente juego sería el más largo del encuentro, con tres bolas de rotura para la asiática, que no pudo convertir, y siete bolas para el 4-1 para la española, que fue quien se adueñó de ese juego.

En los dos juegos de saque siguientes de Carla, Peng se pudo resarcir haciéndole break en ambos, dándole la vuelta al set y colocándose 5-4 arriba, es decir, a un juego de cerrar el partido. La grancanaria peleó con uñas y dientes para seguir viva en Madrid y ello le llevó a devolverle la rotura a su oponente, lo que le permitió llevarse la segunda manga por 7-5 y que el encuentro se decidiera en el definitivo tercer set.

Bajón de Peng, que no volvió a ganar un juego desde el 5-4 a su favor del segundo set

En el tercer set, la china acusó el esfuerzo realizado en los dos anteriores y el resurgir de Carla en el segundo, y una racha de nueve juegos consecutivos (los tres últimos del segundo set y los seis del tercero) permitió a la española llevarse el partido por 3-6, 7-5 y 6-0 tras un tercer set en el que Suárez estuvo lanzada y la china tan cerca de la ducha como lo estuvo Carla en el primer set y en el 5-4 favorable a Peng del segundo. En segunda ronda, la española se las verá con la danesa Caroline Wozniacki, que venció a la rumana Monica Niculescu por 7-5, 6-7 y 6-4.