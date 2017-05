Rafa Nadal: "Siempre es especial jugar en casa"

Rafa Nadal durante una rueda de prensa en el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista español Rafa Nadal compareció este lunes ante los medios de comunicación en su primera rueda de prensa en el Mutua Madrid Open, tras no poder hacerlo en el día de ayer al estar convaleciente de una infección de oído. Precisamente una de las cosas que declaró el español al respecto es que no se trata de nada importante aunque le obligará a debutar el miércoles, en vez del martes como estaba previsto.

"Todo empezó el viernes por la noche. Tenía un poco de dolor en mi oído y fui a ver a mi médico al día siguiente. Creo que tengo otitis, pero no es nada importante, es la primera vez que algo así me pasa. Tuve un poquito de dolor de cabeza y algo de mareos a consecuencia de esto, pero hoy he estado entrenando bien y me encuentro un poco mejor que ayer. Pero lo cierto es que, a pesar de que mi intención y la del torneo era debutar mañana, probablemente tenga que hacerlo el miércoles", explicó el cuatro veces campeón en Madrid.

Nadal no quiso entrar a valorar la decisión de Novak Djokovic de prescindir de todo su equipo técnico​ Nadal aseguró encontrarse en un estado óptimo de forma de cara al torneo de Madrid y admitió que siempre es especial para él jugar ante su público. "Ahora mismo las cosas están saliendo bien. Estoy contento por cómo he comenzado la temporada, no sólo en tierra. Creo que en general han sido muy buenos meses para mí. Es cierto que desde el inicio de la gira de tierra necesitaba conseguir algún título después de haber perdido algunas finales este año y estoy feliz de haberlo logrado. Creo que haber ganado en Barcelona y en Monte-Carlo es algo genial, es muy difícil de hacer. Obviamente, este no es un torneo más para mí. Siempre he recibido un gran cariño del público allá donde he jugado, pero hacerlo en casa siempre es especial", reconoció.

Cuestionado por el mal inicio de Murray y de Djokovic en este 2017, el manacorí tiene claro que el que ambos recuperen su mejor nivel es cuestión de tiempo. "Estamos hablando de los dos mejores jugadores del mundo. Siempre esperas un poco más de esta clase de jugadores. Como ya dije hace unos días, no sé que es lo que va a pasar en el resto de la temporada, pero estoy seguro de que ellos (Murray y Djokovic) volverán a pelear por los grandes torneos y que a final de año estarán lo más arriba posible. Ha habido algunos partidos que pudieron caer de su lado y no fue así. Está claro que no han comenzado el año de la manera que les hubiese gustado, pero no tengo dudas de que pronto volverán a ganar", agregó.

Por último el nueve veces campeón de Roland Garros destacó su mejoría con su segundo servicio en comparación con los últimos dos años y volvió a recalcar que lo más importante es que está jugando al nivel que realmente quiere. "Eso es algo que tenía en mente, conseguir un poco más de velocidad con el segundo saque (ha alcanzado los 150 km/hora) pero básicamente lo que estoy haciendo bien con respecto al 2015 es jugar mejor. Sea cual sea tu nivel de juego, siempre estás necesitado de intentar cosas nuevas, de ponerte continuamente objetivos. Si no haces eso, todo se volvería muy monótono y eso no tendría sentido. Pero sí, estoy trabajando para que mi segundo servicio sea un poco más rápido y aparentemente está funcionando. Creo que, en general, estoy sirviendo muy bien en lo que llevo de año y con el segundo saque siempre he sido uno de los tenistas que más puntos ha logrado temporada tras temporada, sin tener el segundo saque que tengo ahora", finalizó.