Kei Nishikori: "No estoy al 100%, pero estoy contento de estar aquí"

Kei Nishikori durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El actual número ocho del mundo, el japonés Kei Nishikori, ofreció sus primeras impresiones acerca de sus posibilidades en el Mutua Madrid Open, torneo en el que debutará este miércoles. “La muñeca va mejorando, obviamente, todavía no me encuentro al 100% pero estoy feliz de estar aquí. Tengo un par de días más para coger la forma adecuada. Veremos cómo estoy en las primeras rondas. No quiero tomar muchos riesgos esta semana”, declaró el nipón refiriéndose a la lesión de muñeca que lo obligó a renunciar hace dos semanas al Conde de Godó.

Nishikori está ante uno de sus torneos preferidos. Finalista en 2014 (se retiró ante Rafa Nadal cuando perdía 2-6 6-4 y 3-0) y semifinalista en las dos últimas ediciones (Murray y Djokovic fueron sus respectivos verdugos), el japonés admite que la altura de Madrid le hace sentirse más cómodo. “Espero hacerlo bien este año. Siempre he jugado un gran tenis aquí. Quizá la diferencia de altura juegue en mi favor, me permite hacer más daño con mis tiros” agregó el japonés que también elogió a la ciudad de Madrid afirmando que le encanta todo lo relacionado con ella. “Sí, me encanta este torneo. Madrid es una de las ciudades más bonitas en las que he estado. Me encanta España, siempre estoy encantando de volver aquí. Todo es muy bonito, las pistas, las instalaciones, la comida. Todo es perfecto, por eso me gusta estar aquí”, finalizó.

Este no está siendo, ni mucho menos, el mejor inició de temporada para el japonés. Sus continuos problemas físicos le han impedido tener continuidad, algo que ha tenido como consecuencia el hecho de que ahora mismo, en la clasificación del año, Nishikori se encuentre en el puesto decimosexto con sólo 840 puntos. Como ya se ha citado antes, el japonés debutará el miércoles y lo hará ante el vencedor del choque entre el español Albert Ramos-Viñolas y el argentino Diego Schwartzman. Sin duda, una buena piedra de toque para comprobar el verdadero estado de forma del nipón.