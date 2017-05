Karolina Pliskova: "No aproveché mis oportunidades"

Karolina Pliskova se lamenta durante su partido de hoy en Madrid. Foto: zimbio.com

La tierra batida sigue siendo el mayor de los problemas para Karolina Pliskova. La tercera mejor jugadora del mundo se despidió hoy por la puerta de atrás del WTA Premier Mandatory de Madrid al caer por un doble 6-3 ante la letona Anastasija Sevastova. En la rueda de prensa posterior, la checa hizo hincapié en las situaciones que tuvo al resto y que no pudo convertir y reconoció que había jugado mejor que en su primer partido. "Cada derrota es frustrante, pero tengo que seguir adelante. No creo que hoy haya jugado tan mal como indica el marcador, sólo fue un 'break' en cada set. Tuve seis puntos de 'break' y no aproveché ninguno, ella logró dos, los que necesitó para ganar. El desenlace del partido podría haber sido diferente si hubiera jugado mejor esos momentos. Sé que no serví bien y todavía no estoy contenta de la manera en la que he jugado , pero tuve opciones para haber remontado el partido. Pienso que jugué un poco mejor que el primer día", sostuvo.

La pupila de David Kotyza quiso destacar la dificultad que supone para ella jugar en esta superficie. "Hay veces que pienso que no juego tan mal aquí, obviamente en Madrid va todo un poco más rápido, pero no tanto como en otras superficies. Además, yo no destaco por mi rapidez de movimientos y creo que Sevastova lo sabía. Me hizo correr mucho, con tiros muy angulados y yo sentía que siempre llegaba tarde a cada bola. Nunca estaba colocada para poder ser agresiva y presionar con mis golpes. Ella hizo grandes dejadas también y no hubo posibilidad de alcanzarlas. Sí, probablemente mi juego no está hecho para la tierra", afirmó sonriendo la jugadora checa.

Acerca de cuáles son sus expectativas de cara a Roma y Roland Garros, Pliskova reconoció que ahora mismo no tiene demasiadas en tierra batida. "Creo que, en este momento, no tengo ninguna expectativa en esta superficie. Todavía quedan dos torneos más e intentaré mejorar en Roma para llegar en la mejor forma posible a París", declaró la checa que, tras esta derrota, se tomará unos días de descanso en su país.

"Creo que estaré en casa unos días, mañana me iré hacia la República Checa. De cara a Roma, las condiciones son diferentes con respecto a las que hay aquí, sigue siendo la misma superficie pero un poco diferente comparada con la de Roma. Ahora lo que tengo en mente es pasar estos próximos días con mi familia, entrenar duro en casa y después intentarlo en Roma", finalizó.