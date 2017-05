Pliskova se hunde en un mar de dudas

Google Plus

Después de comenzar el año de forma impecable venciendo en el WTA de Brisbane para a continuación caer en los cuartos de final de Australia, Karolina Pliskova mantenía sus buenas sensaciones en Doha, donde también se proclamaba campeona para sucumbir en la segunda ronda de Dubái, prosiguiendo con unas semifinales en los Premier Mandatory de Miami e Indian Wells, perdiendo en cuartos de Stuttgart y por último, no pasaba de su estreno en Praga, llegando así con un sinfín de dudas que solventar en el Premier Mandatory de Madrid. En la primera ronda la tenista checa conseguía imponerse a la ucraniana Lesia Tsurenko con mucho sufrimiento por 7-6 (5), 2-6 y 6-2, accediendo así a la segunda ronda donde la esperaba la letona Anastasija Sevastova, número veintidós del ránking WTA que hacía acto de presencia en el partido después de inclinar en su estreno a la china Zhang por 6-2 y 6-2 por la vía rápida. Duelo de nivel en el segundo partido de ambas tenistas en el evento de la capital española buscando un billete a la tercera ronda.

Pliskova paga sus imprecisiones

Como no podía ser de otra manera, los primeros juegos del encuentro eran de tanteo, ambas tenistas estaban frescas buscando encontrar los puntos débiles de su contrincante. Pliskova ganaba su primer servicio por la vía rápida con un 40-0 a favor, y a continuación Sevastova hacía lo propio con un 40-15. Pero no sería más que un mero espejismo, puesto que Pliskova tendría muchos problemas en su segundo saque a pesar de no ceder ninguna bola de rotura, siendo Anastasija la encargada de llevar la voz cantante del partido, hasta que con 2-3 la letona tenía que salvar hasta dos bolas de rotura para igualar la contienda a tres juegos.

Y quien perdona lo termina pagando, puesto que Pliskova se mostraba errática a la hora de aprovechar sus oportunidades y eso permitía a Sevastova romper el saque de su adversaria colocando el 4-3 en el luminoso y una vez consolidaba la rotura tener un 5-3 a favor con el que pensar en llevarse la primera manga. Karolina no sería capaz de alargar el primer set un juego más, viendo como su rival aprovechaba su segunda bola de parcial para hacerse con el primer asalto por 6-3 cogiendo una importante ventaja tras treinta y nueve minutos, pero sin duda alguna teniendo los pies en la tierra a sabiendas de que aún quedaba mucho por delante.

Sevastova, contra todo pronóstico, elimina a la segunda favorita jugando un tenis sin complicaciones

Con la mitad del trabajo realizado, Sevastova salía a pista para disputar la segunda manga teniendo las cosas claras, sabiendo que Pliskova estaba contra la cuerdas, y eso le terminaría pasando factura a la tenista checa, muy frágil sobre la tierra batida madrileña. Tras solventar su primer saque sin problema alguno, Anastasija dispondría de hasta tres bolas de rotura en el primer saque de su rival en la segunda manga, quebrando el saque de la checa para irse hasta el 2-0 y a continuación certificar la rotura llegando al 3-0. De ahí en adelante los juegos pasarían con más pena que gloria al solventar tanto Sevastova como Pliskova sus saques sin problema alguno, provocando que el segundo parcial llegara hasta el 4-2, momento en que Pliskova parecía dar muestras de reaccionar, pero que al final terminaban quedando en un mero espejismo al no ser capaz la segunda cabeza de serie de aprovechar dos bolas de rotura, colocando Anastasija el 5-2 en el luminoso.

Pliskova ganaría su último saque del partido salvando una bola de partido, y Sevastova aguantaría los nervios para en su tercera tentativa de llevarse el encuentro cerrar la segunda manga por 6-3 y por ende, se clasificaba para la tercera ronda del Premier Mandatory Madrid Open por 6-3 y 6-3 tras una hora y veinte minutos de partido. En la siguiente ronda se tendrá que ver las caras con la española Lara Arruabarrena.