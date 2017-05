Ferrer despierta a tiempo para seguir vivo en Madrid

David Ferrer no es el mismo jugador que amenazaba a los líderes del circuito en los grandes torneos que se disputaban a lo largo del año. El de Jávea ha tenido algunos problemas físicos que han mermado sus opciones en esta temporada. Algunos rumores indican que la retirada de uno de los mejores tenistas españoles está cerca, pero el alicantino se resiste a colgar la raqueta y quiere volver a disfrutar dentro de una pista. Tras la decepción en el ATP Barcelona, en donde cedió con el sudafricano Kevin Anderson, Ferrer ha vuelto a sonreír tras ganar a Kukushkin, un jugador irregular que es capaz de lo mejor y lo peor.

El alma de Ferrer puede con el rival

Aunque el español no esté en su mejor momento en cuanto a nivel juego, hay una cosa que no se le puede reprochar y es su garra dentro de la pista. Es de esos jugadores que una vez que entra dentro de la pista deja todo y el rival tiene que meter muchas bolas para ganar un punto. Cualquier otro jugador en estas condiciones y tras perder la primera manga se hubiera dejado llevar, pero 'Ferru' no conoce la palabra rendirse y ha vuelto a dar una lección de pundonor.

Desde el principio el público ha querido apoyar al tenista local, aunque las cosas no comenzaban de la mejor manera. El partido se inició disputado desde el primer servicio, en el que Ferrer tuvo que levantar la primera bola de break en contra para ganar su primer juego. El kazajo no tenía nada que perder y desde el comienzo salió agresivo al resto para no dejar llevar la iniciativa al español. La táctica dio resultado y dos roturas sellaban el primer parcial para el número 80 del ránking de individuales. El público animaba a su tenista que no tenía la intención de rendirse aunque el partido estaba complicado.

Remontada al más puro estilo español

Ferrer saltaba a la pista con saltitos demostrando que la intensidad continuaba en sus piernas intentado recuperar ese tenis que le consolido durante años entre las mejores diez raquetas a nivel mundial. De nuevo Kukushkin volvió a dar un palo a su rival con una rotura que encarrilaba el partido, entonces las ganas del español consiguieron igualar el partido en una rotura que rompió los esquemas del rival. La segunda manga se fue a la muerte súbita y David demostró su experiencia para llevar el partido al set definitivo.

Jugadores como el kazajo son peligrosos pero a su vez irregulares como ha vuelto a demostrar el rival de Ferrer. En el tercer set la cabeza de Kukushkin no estaba en la pista y cedió su primer servicio, cosa que el español ya no perdonó para ganar todos sus saques y sobrevivir en un partido que se le había complicado de la peor manera.

En la siguiente ronda tendrá como rival al francés Tsonga o el ruso Kuznetsov, en un partido que será más complicado a priori. Un partido largo que servirá a español para coger ritmo e intentar dar la sorpresa apoyado por el público madrileño en la siguiente ronda.