Carla Suárez: "Hasta el final hay que luchar, el público es un factor muy importante"

Después de que la pasada temporada concluyera llena de luces y sombras, Carla Suárez no ha tenido ni mucho menos una pretemporada fácil, todo por culpa de unas molestias en el hombro derecho que no la permiten jugar con total libertad, y las cuales no le dejaron sacar durante los entrenamientos, algo que a la postre le obligó a darse de baja de los torneos de Brisbane, Sydney, Doha y Dubái, entre otros, no pasando de las primeras rondas en sus primeros eventos del año para que con el paso de los meses fuera poco a poco recuperando el nivel competitivo. En Monterrey sería capaz de llegar hasta ni más ni menos que las semifinales, sucumbiendo en segunda ronda de Biel para que por último llegara a cuartos de final en Stuttgart, llegando con confianza al Mutua Madrid Open, evento en el que doblegaba remontando a la china Peng, para llegar a su segundo compromiso contra la danesa Caroline Wozniacki, a quien se imponía por 6-4, 2-6 y 6-2 después de dos horas y cuarto de partido. En la tercera ronda se medirá a la vencedora del duelo de este martes entre Siegemund y Vandeweghe.

"Por suerte mi espalda le hemos dado mucha caña, mi fisio me ha tratado muy buen durante todo este tiempo"

Como no podía ser de otra manera, Carla asume la importancia del físico en los duelos contra Wozniacki, mostrándose muy satisfecha con la capacidad de esfuerzo a la que llevó a su cuerpo espoleada por el público español. "La verdad es que me es más fácil hablar ahora que correr en pista, ha sido un partido con un poco de todo, pero he jugado en líneas generales bien. En el segundo set he sufrido un bajón que con jugadores como estas se paga caro, pero lo que está claro es que hasta el final hay que luchar y el público es un factor muy importante, sobre todo con la hora que es que esté tante gente en la pista es muy bonito. Ella jugó ayer tres horas, yo también jugué un partido largo pero no tanto como ella. Los partidos contra Caroline siempre son muy largos por lo que al final la que más fresca está es la que se lleva el partido, y en este caso he tenido la suerte de ser yo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Carla Suárez asume que su espalda va poco a poco mejorando, lo que le permite jugar con más soltura, aprovechando este martes para descansar y pensar en el partido del miércoles con ganas e ilusión. "Por suerte mi espalda le hemos dado mucha caña, mi fisio me ha tratado muy buen durante todo este tiempo. Este martes descansamos, así que lo que hay que hacer es recuperar fuerzas para el miércoles. Se sufre mucho, son dos horas y cuarto de partido, mi gente también lo sufre, el público lo disfruta muchísimo, pero sobre todo el equipo que vive el día a día", concluyó.