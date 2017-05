Lara Arruabarrena: "Nunca dejé de luchar"

Lara Arruabarrena durante su partido de ayer ante Strykova. Foto: zimbio.com

Tras convertirse en la primera española en alcanzar los octavos de final del Mutua Madrid Open, Lara Arruabarrena dio sus impresiones en rueda de prensa acerca de su victoria de ayer ante la checa Barbora Strykova.

"Creo que he jugado mucho mejor que el primer día. Hoy estaba un poquito menos nerviosa, ha sido muy parecido a lo del otro día. Ella iba un set y 'break' arriba pero la clave es que nunca dejé de luchar. La gente me ayudó mucho y creo que, en general, he jugado bastante bien", declaró la donostiarra que afirmó sentirse en un buen momento de confianza. "Creo que estoy en una buena racha. En Miami competí bien, gané un par de partidos aunque después en Charleston sí que es cierto que no cumplí con las expectativas que tenía. Pero Bogotá me dio mucha confianza, fue lo que necesitaba para encarar bien este torneo. Aquí he conseguido ganar a jugadoras muy buenas y eso es lo que marca la diferencia", sostuvo.

Arruabarrena ha sacado sus dos partidos adelante en Madrid después de estar un set abajo en ambos. Al respecto, la española contestó que "si el final va a ser el mismo, no me importaría jugar partidos largos en los que tenga oportunidades para volver al mismo. Mi siguiente rival será Sevastova, si estoy en lo cierto. Ella me ganó hace dos años en pista rápida en un encuentro que se fue hasta el tercer set. Por lo tanto, espero un partido duro ya que ella ha derrotado a Pliskova, una de las mejores jugadoras del mundo", explicó.

Por último, la tenista de Guipúzcoa, que ha disputado sus dos partidos en sesión nocturna, explicó las diferencias entre jugar de día o hacerlo de noche. "Las condiciones son muy diferentes con respecto a otros torneos en tierra, aquí la pelota bota bastante. Quizás cambian un poco cuando juegas con sol, la pista puede estar un poco más seca mientras que por la noche está un poco más resbaladiza. Me gusta competir por la noche, el ambiente es fenomenal. He sentido el apoyo de la gente en todo momento y no me importa jugar de noche, me encanta", finalizó.