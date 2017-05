Feliciano López: "He fallado muy poco"

Feliciano López golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Marc González - VAVEL

A sus 35 años, y ubicado en el puesto número treinta y ocho del ránking ATP, Feliciano López sigue con la misma ilusión que cuando comenzó a disputar sus primeros partidos en el circuito. Con un balance de seis victorias y nueve derrotas en lo que va de 2017, Feliciano tiene como su mejor resultado una caída en los cuartos de final del ATP 250 de Houston, disputando sobre tierra batida dos torneos, el primero en el Masters 1000 de Montecarlo, donde cedía en segunda ronda, para a continuación llegar hasta la tercera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell. En su aparición en el Mutua Madrid Open, el toledano tuvo que medirse al estadounidense Ernesto Escobedo, a quien batió por un doble 6-4 que le dio el acceso a la tercera ronda del torneo español, cita en la que juega con muchas ganas e ilusión al estar en casa.

"Hay que jugar de forma agresiva, no dejar que lleven la iniciativa desde el primer momento y ha sido un buen partido por mi parte, mi juego es un poco atípico"

Como no podía ser de otra manera, Feliciano asume que Ernesto Escobedo es una de las jóvenes promesas del tenis que viene pisando fuerte, teniendo que rendir a su máximo nivel para no darle ninguna opción. "La verdad es que es difícil jugar contra jugadores que llevan poco tiempo en el circuito, lo poco que conocía es que se enfrentó en Australia con Ferrer y de un entrenamiento que hicimos este año, pero nada más. Hay que jugar de forma agresiva, no dejar que lleven la iniciativa desde el primer momento y ha sido un buen partido por mi parte, mi juego es un poco atípico, los jóvenes cada vez son más fuertes y más altos, por lo que le pegan muy duro a la bola, pero hoy ha sido incómodo para él, muy diferente a lo que se ha encontrado en la fase previa. He fallado muy poco", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Feliciano López asume que para su complicado juego poder saltar a pista de noche, con las condiciones más húmedas y una bola más pesada favorecen considerablemente su tenis. "Me gusta más jugar por la noche porque se siente más la bola, por el día con el sol es más difícil controlar, por lo que si por mi fuera tengo claro que elegiría jugar siempre a las once de la noche", concluyó.