Bautista se estrella ante el servicio de Karlovic

Google Plus

Roberto Bautista no pudo romper el muro de 2,10 metros de Ivo Karlovic y se despidió a las primeras de cambio del Masters 1000 de Madrid. El castellonense se entregó a fondo e incluso llegó a salvar seis puntos de partido hasta que finalmente en el séptimo tuvo que claudicar en un encuentro que se fue hasta las tres horas de duración y en el que todos los sets acabaron en la muerte súbita.

Karlovic subió 81 veces a la red, de las se llevó 45 puntos​ Poco importaba que el partido se disputara sobre tierra batida. El servicio fue nuevamente la mejor arma de un Karlovic que también demostró que es mejor jugador de lo que era antes. De los seis intercambios con más de nueve golpes que hubo durante el primer set, el croata se llevó cuatro de ellos, una muestra de que, aunque su temible servicio siga siendo la parte más fuerte de su juego, no es con lo único con lo que puede hacer daño. Hasta la llegada de la muerte súbita, Bautista no se pudo reprochar nada. El castellonense dispuso de cuatro bolas de rotura, una de ellas de set con 5-4 arriba, pero en todas se topó con el potente y colocado servicio de su rival .

Pero en el desempate, el español no buscó hacer tanto daño con su servicio como lo había hecho hasta ese punto, permitiendo a Karlovic pegar parado con su derecha y subir a la red a la mínima ocasión. El punto que decantó este primer set fue en el 4-4 del 'tie-break'. Después de defenderse a las mil maravillas, Karlovic pasó al ataque y con una volea excepcional logró el 'mini-break' decisivo para, con dos buenos servicios, terminar llevándose por 7-4 el desempate.

El coraje de Bautista no encuentra premio

El desafío para Bautista era máximo. Si ya es difícil jugar contra Ivo Karlovic, más lo es el hecho de tener que jugar cada juego como si fuera el último. Al ceder el primer set, el español era consciente de que al más mínimo fallo con su servicio, el encuentro se habría acabado. Y cerca estuvo de hacerlo cuando en el décimo juego del segundo set, el Karlovic disfrutó de sus tres primeras bolas de partido al resto. En ese momento salió a relucir el carácter y el coraje de Bautista. El español se aferró al torneo salvando esas tres bolas de partido, incluida la última con un gran passing shot con su revés.

No hubo ninguna rotura de saque en todo el encuentro. Karlovic acabó con 0/4 y Bautista con 0/7 en bolas de break Esto dio confianza al español de cara al segundo desempate del partido, en el que Bautista dio lo mejor de sí mismo para primero, salvar otras dos bolas de partido con su servicio y después para llevarse por 11-9 la muerte súbita tras conectar un buen resto de derecha ante el que Karlovic no pudo responder. Tras este torbellino de emociones que significó el final del segundo set, el partido no cambio un ápice. Cada uno fue ganando su servicio hasta que con 5-4 y 6-5 al resto, Bautista dispuso de sus tres primeras bolas de partido. Pero como ya hizo él mismo unos minutos antes, en esta ocasión Karlovic se dejó lo mejor de sí mismo para salvar cada una de las oportunidades que tuvo el español para cerrar el partido.

El desenlace era inevitable, otro desempate más que, al igual que el segundo, fue de auténtico infarto y que terminó decidiéndose por una magnífica volea de Karlovic en su séptimo punto de partido y justo en el momento en que se cumplían las tres horas de partido. Bautista se vio obligado a jugar con segundo servicio y el croata no se lo pensó, se fue a la red y cerró por 9-7 un duelo de auténtica cara o cruz.