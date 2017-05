Roberto Bautista: "No merecí perder este partido"

Roberto Bautista durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Tras decir adiós a las primeras de cambio en un encuentro con un final de infarto ante el gigante croata Ivo Karlovic, el español Roberto Bautista analizó el choque en rueda de prensa y declaró que ahora mismo se siente disgustado pero que no mereció la derrota. "Pienso que no merecí perder este encuentro. Es cierto que ahora me siento un poco disgustado y cabreado, pero es normal por lo ajustado del marcador. Es cierto que aquí en Madrid todo va más rápido, pero ya sabía que iba a ser un rival muy complicado. Di todo lo que pude", admitió Bautista que sostuvo que el partido pudo haber caído para cualquier lado. "La verdad es que ha sido un partido con muchas alternativas para ambos, con muchas pelotas de rotura. Tuve algunos puntos de partido, pero en todos ellos él sacó muy bien".

Preguntado por si el tenis ahora es más rápido que en el pasado, el actual número 21 del ránking ATP contestó que "el tenis está progresando. Ahora es más rápido, no hay tantos peloteos como antes. Pero lo que está claro es que ahora hay muchos buenos jugadores con un gran servicio, algo que les ayuda mucho", agregó el castellonense que aseguró que en la tierra batida de Madrid es más difícil jugar contra Karlovic que en otro tipo de pista. "Sí, seguro. Con unas condiciones más lentas, seguramente habría sido mejor para mí. Pero estamos en Madrid, un torneo que me encanta y con unas condiciones que siempre me han venido bien. Desafortunadamente, este año no he sido capaz de avanzar más en el cuadro".

Sobre la diferencia de jugar contra un jugador como Karlovic y hacerlo ante otro como por ejemplo David Ferrer, el español destacó que contra cada jugador es diferente. "Bueno, tú tienes que compensarlo con otras cosas, te tienes que mantener activado en todo momento, sobre todo en el resto. Está claro que casi nadie tiene el servicio de Karlovic. Pero los que no son capaces de sacar así tienen otras cualidades, se mueven mejor, restan muy bien, ese tipo de cosas. Al final todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades", admitió.

Para terminar, Bautista consideró esta derrota no tiene por qué ser un paso atrás en la temporada. "Quizás pueda considerarlo como un accidente por mi nivel de este año. Los resultados no han reflejado del todo lo bien que estoy jugando en lo que llevo de año. Tengo que seguir trabajando y pensar en lo que ha pasado hoy. Como digo, ahora me encuentro un poco disgustado porque Madrid es un torneo especial para mí, es uno de mis favoritos. Uno nunca quiere perder y más delante de su gente", concluyó.