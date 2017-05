Un irregular Carreño se despide de Madrid

Google Plus

Una de las primeras sorpresas en este segundo día de competición, la ha protagonizado tristemente para los intereses españoles Pablo Carreño Busta, al caer derrotado en dos mangas contra Benoit Paire. El encuentro se jugó en el segundo turno del día en la pista Arantxa Sánchez Vicario, habiendo mucha expectación ya que había ganas de ver a Carreño tras proclamarse campeón de Estoril y estrenar su condición de top 20.

El partido comenzó con Paire jugando muy serio tanto al saque como al resto concediendo muy pocos errores y mostrando una versión poco habitual del francés ya que suele ser muy frecuente verle alternar winners con errores no forzados. Todo lo contrario fue el inicio de Pablo, que no conseguía entrar en ritmo de partido mostrándose muy irregular con su juego y perdió su saque colocándose 3-0 bajo en el primer set. A partir de este momento, Carreño fue entrando poco a poco en el partido y dispuso de un total de cinco puntos de rotura, que no supo materializar debido al gran saque y golpes certeros del francés, lo que le permitió apuntarse la primera manga por 6-3.

No hubo reacción tras perder el primer set

Parecía que el reciente top 20 podría reaccionar tras perder la primera manga y en los primeros juegos del set mostró un juego mucho más sólido y sin errores, llegando incluso a tener dos bolas de break en el cuarto juego. La reacción quedó en nada ya que Paire se mostraba muy sólido en los puntos importantes negándole así que el español tomará ventaja. Seguía la igualdad en el set hasta que en el séptimo juego del segundo set Paire logró quebrar el saque y tomar ventaja. Fue al juego siguiente y con el servicio del francés donde Pablo consiguió el único break del partido y que no logró confirmar tras volver a perder su turno de servicio y dejando al francés que sacara para ganar el partido.

Con una gran confianza en su saque y su juego, Paire cerró la segunda manga por 6-4 certificando así el pase a la siguiente ronda en la cual chochará con uno de sus grandes amigos del circuito, el suizo Stan Wawrinka.