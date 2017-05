Pablo Carreño: "No me sentí cómodo en ningún momento"

Pablo Carreño durante una exhibición en Gijón. Foto: Diego Blanco - VAVEL

El español Pablo Carreño compareció ante los medios de comunicación presentes en el Mutua Madrid Open tras su derrota ante el francés Benoit Paire por 6-1 y 6-4 lo que ha significado su adiós precipitado del Masters 1.000 madrileño. El gijonés declaró haberse sentido muy incómodo durante el choque. "Fue muy difícil entrar en el partido, quizá hubo momentos en los que jugué un poco mejor pero, en general, no tuve buenas sensaciones en ningún momento", aseguró Carreño que también reconoció que las condiciones de Madrid, con su diferencia de altitud con respecto a otros torneos en tierra, fue una de las claves de su derrota. "Las condiciones son muy diferentes, está claro. He notado el hecho de no haber podido entrenar un día entero antes de este partido. Especialmente al resto es donde más he sentido la diferencia de altura que existe aquí".

Carreño llegó a Madrid inmediatamente después de ganar el tercer título de su carrera, el ATP 250 de Estoril. "Más que cansado, lo que he sentido han sido molestias. He venido aquí con unos cuantos dolores. Por ejemplo, ayer tuve que visitar a mi médico, porque las dolencias que tenía me impedían entrenar. Como ya he dicho, la altitud también marca la diferencia aquí. No creo que la semana pasada fuese tan dura. Es cierto que jugué cuatro partidos seguidos pero en no fueron demasiado exigentes físicamente. No estoy cansado, creo que hubo otras razones por las que perdí hoy", admitió.

El tenista español quiso dejar claro que no sintió una presión extra por jugar en casa y sostuvo que ahora descansará unos cuantos días de cara a preparar Roma y Roland Garros. "No, no he sentido más presión por jugar en casa. Tú siempre tienes la misma presión en este tipo de torneos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es descansar un poco en mi casa y tratar de recuperarme físicamente. Si estoy en las condiciones adecuadas, iré a Roma la semana que viene. Por supuesto, Roma y Roland Garros son torneos muy importantes y necesitaré estar al 100% para competir", concluyó.