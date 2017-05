Murray solventa con comodidad su debut en Madrid

Andy Murray tuvo un plácido estreno en el Mutua Madrid Open. El número uno del mundo derrotó en dos sets al rumano Marius Copil, invitado por la organización y verdugo del español Guillermo García López en el día de ayer. Murray estuvo más conservador pero más sólido que un voluntarioso Copil que plantó cara al escocés durante el primer tramo de ambos sets.

Murray tuvo un buen balance de golpes ganadores y errores no forzados: 14 y 9, respectivamente ​ Con un potente servicio y con bastante descaro, Copil puso en problemas a Murray durante los primeros compases del encuentro. El británico no se encontraba del todo cómodo para atacar, especialmente con su derecha, y optó por una de las cosas que mejor hace: poner una bola más. La experiencia del número uno decantó a su favor el primer set tras conseguir su primera rotura del partido en el momento más oportuno: restando para el set con 5-4. Tras la consecución del primer set el escocés se giró a su palco con un sonoro 'Come on', celebrando y al mismo tiempo tratando de quitarse algo de la tensión que había sentido durante el primer parcial.

Mismo guión en el segundo set

La actitud de Copil fue ejemplar durante todo el partido pero al rumano se le notaba cierto desgaste tras su duro encuentro ayer ante García López, algo que aprovechó Murray para decantar el choque aún más a su favor con otro 'break' en el sexto juego (4-2).