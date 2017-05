Andy Murray: "Estoy contento de cómo serví hoy"

Andy Murray durante la pasada edición del Masters 1000 de Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

En la rueda de prensa posterior a su victoria ante el rumano Marius Copil en su primer partido en el Masters 1000 de Madrid, Andy Murray se mostró satisfecho con su servicio, a su juicio, la parte más importante de su juego aunque confirmó que todavía le quedan cosas por mejorar de cara a los próximos torneos.

"Lo más positivo del día de hoy ha sido mi servicio. Me he sentido mucho mejor que otros días sacando, hoy no he tenido que afrontar ninguna bola de 'break', algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. No haber dado ninguna oportunidad al resto a mi rival ha sido una gran noticia. Creo que la mayor altitud que hay en Madrid me ayuda a mejorar mis prestaciones al servicio. Cuando soy capaz de sacar bien, el resto de mi juego tiende a mejorar, es una parte muy importante de mi juego. Ya sabes, cuando eres capaz de conseguir muchos puntos gratis con el primer servicio pones más presión en el servicio de los rivales, ha sido lo más importante para mí hoy. Ojalá pueda continuar por esta buena senda", relató Murray que, sin embargo, admitió que tuvo algunos problemas en el inicio del partido.

"El comienzo no fue fácil. Todavía no había entrenado al aire libre, excepto unos 25 minutos esta mañana antes del partido. Ha sido el día que más calor ha hecho desde que comenzó el torneo, por eso encontré difícil ajustar mi juego a estas condiciones. También él (Copil) tuvo algo que ver, nunca había jugado contra él antes. Sirvió bien, utilizó buenas dejadas, fue un rival complicado. Pero a partir del final del primer set he comenzado a controlar más los puntos y a golpear con más limpieza la bola. A partir de ese momento, no le di oportunidades", explicó el escocés que también declaró no haber hablado del tema Sharapova con otros jugadores durante esta semana, algo que sí que hizo recientemente la canadiense Eugenie Bouchard. "No, para nada. No he hablado con ningún jugador acerca de esto durante esta semana. Bueno, es cierto que ha sido tema muy candente los últimos 15, 16 meses pero no esta semana", sentenció.