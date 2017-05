Zverev echa de Madrid a Verdasco

Google Plus

Fernando Verdasco no ha conseguido ir más allá de la primera ronda en esta edición 2017 del Mutua Madrid Open. Alexander Zverev lo ha derrotado por 7-5 y 6-3 en una hora y 23 minutos de un partido en el que el español no se encontró cómodo en pista. Verdasco no se adaptó al juego rápido de puntos cortos y de peloteos con mucha potencia desde el fondo de la pista que le propuso su rival.

Verdasco estuvo todo el partido a remolque

En el primer set extrañamente hubo muchas opciones al resto, tras cinco juegos en los que ambos jugadores fueron adaptándose a la dificultad de restar con la altura madrileña, se sucedieron cuatro breaks, los cuales se los repartieron ambos jugadores. Verdasco logró salvar dos bolas de set con su servicio después de romper el saque de su rival cuando sacaba para ganar el set. El alemán se mostró muy sólido en el siguiente juego con su servicio y consiguió finalmente apuntarse la primera manga después de romper el saque de Verdasco en 6-5, juego en el que el madrileño dispuso de un 40-15 para forzar el tie-break. Zverev se encontró muy cómodo y adaptado a la altura de Madrid gracias a el torneo que ganó la semana pasada en Múnich, a lo que le ayudó el hecho de que se jugara el partido de noche, con condiciones más frías y bolas más pesadas. Todo lo contrario de lo que le interesaba a Verdasco, quizá un partido con sol y con una bola más viva que cogiera mayor cantidad de efecto.

Tras la decepción de la pérdida del set se vio a un Verdasco tocado anímicamente y muy tenso en pista. El madrileño que jugaba en casa quería conseguir dar una buena imagen ante su público y eso le pesó. Zverev consiguió rápido irse a un 3-1, momento en el que sacó a gran nivel y no dejó opciones de recuperar la rotura a Verdasco en el resto del set.

De esta manera Zverev certificó su pase para la segunda ronda del torneo, ronda en la que se medirá al croata y séptimo cabeza de serie Marin Cilic. Será un partido en el que se enfrentaran dos de los ganadores de los torneos 250 de la semana pasada. Zverev en Munich y Cilic en Estambul. De momento, las sensaciones que deja Zverev son muy positivas y habrá que tenerlo en cuenta para hacer algo grande en este torneo.