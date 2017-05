Almagro comienza con el pie derecho en Madrid

Google Plus

Se sabía que un español iba a pisar la segunda ronda del abierto. En esta ocasión se midieron en la arcilla madrileña dos jugadores con mucha trayectoria. Lo cierto es que no están pasando por un buen momento tenístico y eso sobre todo se ve reflejada en las últimas actuaciones que conllevan. Por un lado, aquel que alguna vez estuvo quinto en el ránking mundial, hoy en día ocupa la posición 266. Pero es una leyenda vigente del tenis. A sus 35 años, Tommy Robredo sigue plasmando su esfuerzo por seguir en esta competencia que cada vez se torna más complicada. Y tras recuperarse de su lesión en el codo que lo mantuvo siete meses out de las pistas, Tommy intentará volver a su nivel. Del otro lado, Nicolás Almagro está muy lejos de lo que fue su esplendor. No obstante ganó de forma convincente.

Una hora y 41 minutos llevó al murciano deshacerse de su compatriota. Un primer set que se mantuvo parejo hasta el sexto juego. Fue ahí cuando Almagro aprovechó los errores de su rival y plasmó la diferencia 4-2. Pero luego Robredo iba a recuperar el quiebre perdido y ponerse 3-4. Finalmente y con decisión, el primer set terminó siendo para el de Murcia 6-3.

La segunda manga comenzó de la misma manera. Sólo que el sexto juego esta vez cayó del lado de Robredo. Ese quiebre le permitió al experimentado jugador tomar confianza y hacer valer ese esfuerzo en mitad del pleito. Este set se caracterizó por la cantidad de deuces que tuvo. Ninguno quiso ceder puntos y eso hizo que rindieran al máximo hasta el final. 6-3 el segundo set para Robredo.

Pero en la recta final el veterano quedó sin nafta y sólo logró conseguir un game. Ahora Almagro jugará en segunda ronda del Mutua Madrid Open ante Novak Djokovic, quien llega descansado por tener bye en el primer partido.