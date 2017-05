Sevastova acaba con la aventura de Arruabarrena en Madrid

Google Plus

Lara Arrubarrena no pudo alargar su camino en el Mutua Madrid Open. La española cayó por la vía rápida en los octavos de final ante la letona Anastasija Sevastova, actual número 22 del mundo, en el encuentro que abrió la jornada en la pista central de la Caja Mágica. ​

El primer set fue un continuo sube y baja que Sevastova, muy gesticulante durante todo el partido, terminó decantando a su favor por un ajustado 7-5. Como en sus encuentros anteriores, Arruabarrena también comenzó con el pie izquierdo en el día de hoy. Tras un comienzo igualado, las cosas comenzaron a torcerse para la donostiarra, especialmente con el servicio y su derecha, lo que provocó dos pérdidas de saque consecutivas y un más que probable adiós al primer set con un 5-2 en contra.

Ambas finalizaron con los mismos errores no forzados, 27, pero Sevastova marcó la diferencia en los golpes ganadores: 23 por 12​ Pero ya conocemos el carácter de la española y también, por el otro lado, la inestabilidad de Sevastova. Esos dos ingredientes se juntaron permitiendo a Arruabarrena recuperar la desventaja e igualar a cinco juegos el marcador del primer parcial. Sin embargo, y cuando parecía haber hecho lo más difícil, la tenista de Guipúzcoa perdió la concentración en el momento menos oportuno, llegando incluso a mantener un enfrentamiento dialéctico con la juez de silla a causa de una bola de la española que inicialmente habían dado por buena y que finalmente fue mala. Arruabarrena no pudo olvidar ese punto y cedió nuevamente su servicio. Esta vez, Sevastova no perdonó y a la tercera oportunidad cerró la primera manga por 7-5 tras 47 intensos minutos de juego.

Sevastova impone su talento

Esta situación no era desconocida para Arruabarrena pero en el día de hoy no pudo revertirla como había hecho en sus anteriores encuentros. Sevastova amplió su dominio en una segunda manga en la que mandó de principio a fin y en la que, a diferencia de la primera, no dio ninguna opción a su rival para reengancharse al encuentro. Con dos 'breaks', uno en el juego inicial y otro en el quinto juego, la letona cerró el partido por un cómodo 6-2 y ya espera rival en la ronda de cuartos de final, la cual saldrá del choque entre la rumana Irina-Camelia Begu y la holandese Kiki Bertens.