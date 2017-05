Novak Djokovic: "Es una victoria que me hará sentirme más fuerte mentalmente"

Novak Djokovic durante una rueda de prensa en Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El serbio Novak Djokovic compareció en rueda de prensa tras su primera victoria en el Mutua Madrid Open al derrotar con muchos problemas, al español Nico Almagro en tres sets. El de Belgrado destacó lo duros que están siendo cada uno de sus partidos esta temporada en tierra batida.

"Creo que este es mi cuarto partido en tierra batida este año y en todos he tenido que jugar hasta el 7-5 o el 6-4 en el tercer set. Cada partido que he jugado se ha resuelto de forma dramática, para bien o para mal. Todos ellos han sido una dura prueba para mí. Lo positivo es que esta victoria me reforzará mentalmente y espero que me dé confianza. No he sido capaz de ganar muchos partidos últimamente, por lo tanto, victorias así pueden ayudarte mucho. Creo que he jugado bastante bien durante casi los dos primeros sets, tuve alguna oportunidad para resolver el partido antes pero él (Almagro) sirvió muy bien. Nico es un jugador muy difícil en cualquier superficie, especialmente aquí, la altitud le ayuda y además se encontraba bastante motivado. Tiene tenis para ganar a cualquiera, eso lo he sentido al final del segundo set y a principios del tercero", explicó Djokovic que admite estar inmerso en la búsqueda de una mayor consistencia en su juego.

"Ahora mismo estoy intentando encontrar más consistencia en mi juego. Soy consciente de que este año no he jugado a mi mejor nivel, pero sigo creyendo que al final ese plus que necesito aparecerá más tarde o más temprano. De hoy puedo sacar bastantes cosas positivas. Durante gran parte del encuentro me he sentido con buenas sensaciones, sentía muy bien la bola, tanto al servicio como al resto y, sí que es cierto, que después he desaparecido durante unos cuantos juegos, pero he sido capaz de rehacerme y volver al partido. Voy a tratar de reducir estos altibajos tanto como pueda", confesó.

El serbio fue preguntado sobre si el hecho de que Roger Federer decida participar en Roland Garros aunque no haya disputado ni un sólo partido esta temporada en tierra batida, Djokovic no cree que eso vaya a ser un problema para el suizo. "Obviamente el conoce su cuerpo y su nivel mejor que nadie, estoy seguro de que él sabe lo que está haciendo. Hasta ahora es el mejor tenista del año, ha jugado increíble los primeros torneos, algo que le permite el lujo de decidir en qué torneos le apetece o no jugar. Si finalmente juega en París, todos sabemos que lo hará para ganar", sentenció.

A raíz de las informaciones que han salido a la luz en diversos medios sobre la posibilidad de que el ex jugador estadounidense André Agassi puede convertirse en el nuevo entrenador de Djokovic, éste sostuvo que entiende que la prensa comience a dar nombres sobre posibles candidatos. "Entiendo que haya gente que trate de especular con esto y que saquen una lista con posibles nombres, porque yo dije el otro día que me gustaría tener a mi lado a alguien que haya sido varias veces campeón de Grand Slam y no ha habido muchos tipos así. Supongo que es normal que la gente empiece a dar nombres, pero ahora no puedo decir más de lo que dije hace unos días. Tengo que decidir quién estará conmigo, pero probablemente en Roland Garros o después de Roland Garros, tenga a alguien a mi lado", concluyó.